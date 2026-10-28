Younes Khalifi n'aurait jamais imaginé qu'une vidéo satirique publiée il y a quelques années déclencherait une crise dépassant les frontières du football. Après que Kylian Mbappé s'est retrouvé au cœur d'une vaste polémique pour avoir qualifié l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong de « dictateur », l'auteur de la vidéo est revenu sur l'origine de l'idée et ses retombées inattendues, exprimant sa compassion envers la star française.

En août 2023, Khalifi a publié, sur son compte sur la plateforme X, une vidéo satirique dans laquelle il a utilisé la technique du deepfake pour superposer le visage de Mbappé à des images de Mao Zedong.

La vidéo était alors passée inaperçue en Chine, avant de revenir sur le devant de la scène le mardi 27 octobre et de connaître une large diffusion après que Mbappé en a parlé dans le podcast « The Bridge ».

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Le capitaine de l'équipe de France a déclaré à propos de la séquence : « Le mème qui m'a fait le plus rire, c'est quand ils ont mis un homme, je crois que c'est un dictateur chinois, et qu'ils ont mis ma tête dessus. »

Le mot « dictateur » a suscité une vive colère en Chine, et la crise a pris une tournure commerciale après que des entreprises chinoises ont suspendu leurs partenariats avec le joueur, tandis que les autorités chinoises ont estimé que ce qui s'était passé constituait « un comportement qui blesse les sentiments du peuple ».

« Complètement fou »

Dans des déclarations publiées par le journal français« Le Parisien », Khalifi s'est dit surpris par l'évolution de la crise, déclarant : « J'ai vu la vidéo lundi soir, et j'ai été ravi quand Mbappé a dit que c'était son mème préféré, ça m'a fait plaisir. Mais je ne m'attendais pas à ce que l'affaire dépasse les frontières et débouche sur une crise diplomatique. C'est complètement fou. »

Khalifi a expliqué que l'idée de la vidéo était née dans le contexte de l'intérêt suscité par Mbappé durant l'été 2023, lorsque son avenir avec le Paris Saint-Germain était au centre des débats, ajoutant : « Je suivais le football dans une certaine mesure, je travaille comme développeur, et je m'intéressais aux technologies de deepfake et à l'intelligence artificielle pour créer des vidéos humoristiques. Ainsi, deux idées se sont rencontrées dans ma tête, et j'ai réalisé cette vidéo. »

Il a souligné qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenser le peuple chinois, déclarant : « Je ne voulais blesser les sentiments d'aucun peuple, je faisais seulement des séquences humoristiques, l'idée m'est venue et je l'ai réalisée. »

« De la peine »

Le créateur du mème a exprimé sa compassion envers Mbappé en raison des retombées auxquelles il a été confronté, déclarant : « J'ai de la peine pour Mbappé. C'est triste qu'il doive supporter tout cela à cause d'une maladresse involontaire, et qu'il perde des sponsors et un public potentiel. Il subit bien plus que ce que la gravité du sujet ne justifie. »

Khalifi a également commenté la crise, sur son compte sur la plateforme X, déclarant : « Je me suis réveillé pour me retrouver à l'origine d'une crise diplomatique. Si tu portes plainte contre moi, Mbappé, je serai ruiné financièrement, désolé, je n'ai rien que tu puisses récupérer. »

Il a aussi adressé un message aux internautes chinois, qui ont commencé à le suivre à la suite de la crise, dans lequel il a déclaré considérer Mao Zedong comme l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire du monde, exprimant son admiration pour l'histoire et la culture de la Chine, et souhaitant visiter le pays un jour, avant de conclure son message par ces mots : « Vive l'amitié sino-française ! »



