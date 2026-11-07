Ibrahim Hassan, le manager de la sélection égyptienne, est sorti de son silence pour défendre avec force son frère Hossam Hassan, le sélectionneur de l'Égypte, face aux critiques et aux attaques dont il a fait l'objet ces derniers temps, révélant des coulisses humaines et sanitaires choquantes liées aux souffrances de son frère et à ses sacrifices pour la sélection nationale, et adressant des messages cinglants à certains journalistes et à d'anciens collègues.

Les déclarations d'Ibrahim Hassan sont intervenues via son compte personnel sur le réseau social « Facebook », sur fond de montée des débats autour de l'avenir du staff technique de la sélection égyptienne, après que des rapports médiatiques ont révélé l'existence d'une réflexion au sein de la Fédération égyptienne de football visant à écarter Hossam Hassan de son poste, malgré la qualification de l'Égypte pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 sous sa houlette.

Ibrahim Hassan a entamé ses messages en adressant une critique acerbe à ceux qui attaquent son frère, s'interrogeant sur les raisons des tentatives de gâcher la joie du public égyptien, et a écrit : « Craignez Dieu pour l'Égypte, pourquoi voulez-vous briser la joie des braves gens et des enfants qui se sont remis à mémoriser le maillot et l'emblème de leur sélection ainsi que les couleurs du drapeau de l'Égypte ? Interrogez les Égyptiens expatriés au sujet de leurs enfants qui avaient presque oublié les couleurs et la forme du drapeau de leur pays, mais qui se sont souvenus du rassemblement du peuple et de sa joie pendant les matchs et après, et qui se sont souvenus du respect du monde entier pour la sélection égyptienne. »

Il a ajouté : « Souvenez-vous de Hossam Hassan, le dévoué et l'amoureux de son pays, qui se sacrifie pour rendre l'Égypte heureuse. Qui parmi nous est sans erreurs ni épreuves dans sa vie ? Malgré toutes ses circonstances personnelles, il a un travail et le nom de son pays, et il laisse tout derrière lui pour la sélection. Pourquoi nous combat-on de cette manière à chaque situation ? Et pourquoi la guerre acharnée contre nous commence-t-elle avant chaque stage ? »

Attaques contre les journalistes et les anciens collègues

Le manager de la sélection a évoqué ce qu'il a qualifié d'état de rancœur et d'attaque injustifiée de la part de certains de ses anciens collègues et de journalistes, affirmant que les succès remportés par le staff technique devraient être un motif de soutien à l'expérience plutôt que de dénigrement.

Il a déclaré : « Pourquoi toute cette haine de la part de collègues avec qui nous mangions dans la même assiette, et avec qui nous portions un seul emblème, le drapeau de l'Égypte ? Et pourquoi cette attaque continue de la part de la plupart des journalistes, et ce dénigrement de chaque succès que nous obtenons, dans les moindres détails ? Pourquoi exagérons-nous les petites choses et oublions-nous les principes dans lesquels le peuple égyptien a été élevé ? »

Ibrahim Hassan a adressé un message aux entraîneurs qui aspirent à prendre la tête de la sélection, affirmant que le succès de l'expérience actuelle pourrait leur ouvrir la porte à l'avenir, contrairement à un échec qui pourrait rendre la Fédération plus prudente dans ses choix.

Il a expliqué : « Un conseil et un message aux collègues qui souhaitent être à sa place : mon succès et celui de Hossam sont ce qui te donnera plus tard l'occasion d'être présent à sa place, car le décideur sera rassuré par notre expérience et te donnera ta chance sans crainte, au lieu de recourir à un entraîneur étranger. Mais si moi j'échoue, l'occasion ne viendra pas à toi. »

Des coulisses sanitaires graves : Hossam Hassan a échappé à la mort

Dans l'un des passages les plus saisissants de son message, Ibrahim Hassan a révélé des détails sanitaires graves que son frère a subis au cours de son parcours avec la sélection, affirmant qu'il a été victime de crises cardiaques répétées pendant les stages, les matchs et les éliminatoires, et qu'il a subi des interventions médicales délicates qui ont failli se terminer en tragédie.

Il a déclaré : « Il y a une information que je ne voulais pas révéler. Savez-vous que Hossam a été victime, à plus d'une reprise, pendant les stages, les matchs et les éliminatoires, d'un angor, et qu'il était sauvé par des chocs électriques dans les derniers instants ? Et après une courte période, il a subi la pose de stents, puis il est entré de nouveau au bloc opératoire un mois plus tard, et on m'a dit que l'opération ne durerait qu'une heure pour que je n'aie pas peur. »

Il a ajouté qu'il avait attendu la sortie de son frère du bloc opératoire, tandis que les médecins tentaient de le rassurer avec diverses réponses quant à la raison du retard, avant qu'il ne soit surpris plus tard par une vérité bien plus grave, après avoir rencontré le médecin qui avait réalisé l'opération lors d'une visite à l'hôpital pour effectuer quelques analyses.

Il a poursuivi : « Après quelques jours, je suis allé à l'hôpital pour effectuer des analyses ordinaires, et j'ai rencontré par hasard le médecin qui avait réalisé l'opération. Il m'a dit qu'il me cachait la raison du retard, à savoir que Hossam, selon une grande probabilité, n'allait pas sortir vivant du bloc opératoire, car l'opération concernait les artères du cœur et était extrêmement complexe. »

Ibrahim Hassan a également revécu une situation difficile lors du match contre le Brésil, expliquant que son frère n'était pas capable de marcher ou de se tenir debout normalement après l'opération, mais qu'il a insisté pour se montrer devant les joueurs et les caméras afin qu'ils ne ressentent pas son état de santé et que leur moral n'en soit pas affecté.

Il a déclaré : « Après l'opération, il n'était pas capable de marcher ou de se tenir debout, et la situation était extrêmement difficile. Pour que les caméras ou les joueurs ne remarquent rien qui affecte leur moral, je lui ai demandé de s'asseoir, mais il a insisté pour rester debout sur la ligne de touche. »

Ibrahim Hassan a insisté sur le fait que ces détails n'étaient connus que d'un nombre très limité de proches, parmi lesquels son frère, le docteur Mohamed Abou El Ela et le personnel médical de l'hôpital, avant de conclure son message en affirmant que toutes ces souffrances ne l'empêcheront pas, lui et son frère, de poursuivre leur travail avec la sélection.

Il a déclaré : « Tous ces détails n'étaient connus de personne, pas même de mes frères, à l'exception du docteur Mohamed Abou El Ela et du personnel des médecins de l'hôpital. Pardon, c'est un épanchement dû à toute cette ingratitude et à toutes ces guerres auxquelles nous sommes confrontés, Hossam et moi, mais ils ne pourront pas nous faire tomber ni nous arrêter, car l'Égypte mérite de notre part ce sacrifice. »

Communiqué de la Fédération de football et préparatifs de la sélection

Il est à noter que la Fédération égyptienne de football a publié un communiqué officiel, ce samedi, dans lequel elle a appelé au calme et à la solidarité, demandant aux médias et au public de s'éloigner de l'escalade et des emportements qui pourraient affecter les préparatifs de la sélection pour les échéances à venir.

La sélection égyptienne se prépare à affronter le Malawi lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, au cours du mois de novembre en cours, dans un contexte d'absence de Hossam et Ibrahim Hassan du terrain, en raison de leur suspension de 3 matchs décidée par la Fédération internationale de football (FIFA), sur fond des événements du match entre l'Égypte et l'Argentine lors de la Coupe du monde 2026.

L'Égypte se trouve dans le deuxième groupe des éliminatoires, aux côtés des sélections de l'Angola, du Soudan du Sud et du Malawi. La sélection égyptienne occupe la tête du classement avec 4 points, devançant à la différence de buts l'Angola, deuxième, tandis que le Malawi occupe la troisième place avec 3 points, et la sélection du Soudan du Sud ferme la marche à la dernière place sans aucun point.

La sélection égyptienne avait entamé son parcours dans les éliminatoires par un match nul vierge face à l'Angola sur son terrain, avant de retrouver le chemin des victoires par un succès large sur le Soudan du Sud à l'extérieur, sur le score de cinq buts à zéro.