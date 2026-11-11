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Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, a salué l’ascension fulgurante de l’attaquant de Liverpool Lewis Koumas, allant jusqu’à comparer le jeune joueur à la légende sud-américaine Carlos Tevez. Alors que le pays de Galles se prépare à un match décisif de Ligue des nations contre la Norvège, le sélectionneur a reconnu que l’énergie communicative du joueur de 21 ans transforme l’équipe nationale.

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Un parallèle avec une icône de la Premier League

Koumas connaît une remarquable saison de révélation sous les ordres d’Andoni Iraola à Anfield. Il a disputé neuf matches jusqu’ici et marqué lors d’une large victoire 6-3 contre le LASK en Ligue des champions. Passé du statut de joueur prêté plein d’espoir à celui de membre régulier des groupes convoqués par Liverpool, il offre à Bellamy une option polyvalente alors que le pays de Galles cherche à assurer son maintien en Ligue A de la Ligue des nations. Bellamy a même comparé Koumas au légendaire attaquant Carlos Tevez, notamment pour son travail sans ballon.

« Avec Koumy, c’est qu’il coche beaucoup de cases, a expliqué Bellamy, cité par BBC Sport. Son intensité et la distance qu’il parcourt au sprint sont exceptionnelles. Quand on regarde ce qui caractérise un grand joueur, il a tous ces atouts. Je l’aime bien au poste de numéro neuf et j’adore cette intensité. Je me souviens que Carlos Tevez faisait la même chose pour moi à Manchester City, et des joueurs comme Koumy vous inspirent. Vous le voyez partir et vous vous dites : “Je dois y aller, je dois bouger moi aussi.” Il faut que ce soit maîtrisé, mais son envie est enthousiasmante. »

Le modèle de Liverpool pour réussir

Bellamy, qui a joué à Anfield lors de deux passages distincts, est particulièrement impressionné par la manière dont le club de la Mersey a accompagné le développement de son jeune joueur. Après plusieurs prêts en Championship, à Stoke City et à Hull City, Liverpool a choisi d’intégrer Koumas à l’équipe première cet été plutôt que d’autoriser un nouveau départ temporaire. Cette décision a porté ses fruits, permettant à l’attaquant d’acquérir une expérience précieuse dans des compétitions de haut niveau comme la Ligue des champions.

« J’aime la façon dont Liverpool l’a géré, a souligné le sélectionneur du pays de Galles. Le club l’a exposé, mais a aussi su quand le retirer de l’équipe. Il y a de la concurrence puisqu’il évolue dans l’un des meilleurs clubs du monde, mais j’aime le regarder jouer. Bien sûr, il m’arrive de voir les choses à travers le prisme de Liverpool, mais j’adore son enthousiasme et son intensité. Il nous a énormément apporté et j’espère que cela va continuer. Il découvre le football de très haut niveau en Ligue des champions. Il n’y a pas de niveau supérieur, et cela ne peut que nous aider. »

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Composer avec les aléas des prêts

Avant de se faire une place dans la rotation de Liverpool, Koumas a connu les hauts et les bas habituels de la deuxième division anglaise. Si son passage à Birmingham City a été moins productif, sa contribution à Hull City a été déterminante dans la quête réussie du club pour monter en Premier League. Bellamy estime que ces expériences variées ont aguerri le jeune joueur et lui ont donné un recul dont beaucoup de joueurs issus des centres de formation ne disposent pas avant d’être plongés dans le grand bain du football international.

« Les prêts peuvent parfois bien ou mal se passer, et je suis même surpris du temps de jeu qu’il a eu en Championship à un si jeune âge. Cela aide les joueurs à progresser. Ils voient ce que c’est, ils le sentent. Pendant cette période, certains décollent, d’autres non, mais cela ne définira pas leur carrière. On apprend, on acquiert de l’expérience et on se confronte à ce niveau, et Liverpool a estimé qu’un prêt était la bonne solution pour lui. Le club a décidé de le garder pour la présaison cette année, et c’est un véritable exemple de la manière de faire progresser un jeune talent de premier plan », a reconnu Bellamy.

Un rendez-vous crucial à Oslo

L’attention se tourne désormais vers l’Ullevaal Stadion, à Oslo, où le pays de Galles affrontera une dangereuse équipe de Norvège dirigée par Stale Solbakken. Déjà fort de 16 sélections depuis ses débuts contre Gibraltar plus tôt cette année, Koumas devrait jouer un rôle important alors que les Gallois tenteront de rééditer leur victoire contre les Norvégiens lors de la précédente fenêtre internationale. Bellamy estime que l’attaquant est prêt à faire face à la pression des matches à l’extérieur dans des environnements hostiles. Le dispositif tactique devrait s’articuler autour du pressing haut qu’incarne Koumas, un système que Bellamy souhaite mettre en place dans toute l’équipe galloise.