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Craig Bellamy a livré un message combatif après la courte défaite du pays de Galles face au Portugal. Il assure que son équipe a les qualités nécessaires pour rester en Ligue A de la Ligue des nations. Malgré sa dernière place dans le groupe A4, le sélectionneur estime que son effectif n’a jamais été aussi proche du plus haut niveau.

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Bellamy garde le cap malgré la défaite

Bellamy est resté remarquablement optimiste après avoir vu son équipe du pays de Galles s’incliner 3-2 face au Portugal à Cardiff. Ce résultat a confirmé la dernière place des Gallois dans le groupe A4 de la Ligue des nations, mais leur prestation contre les tenants du titre a montré une équipe en progrès. Après le coup de sifflet final, Bellamy est revenu sur un point essentiel à l’approche d’un printemps crucial : la confiance grandissante au sein de son vestiaire.

« La confiance, c’est le plus important », a déclaré Bellamy, cité par BBC Sport. « Pas seulement pour ce match, mais de manière générale. Nous sommes tout près de ce niveau. Nous pouvons largement rivaliser à ce niveau. Nous l’exigeons et voulons nous attendre à en être capables. Accéder à la Ligue A est une grande étape pour nous, mais y rester va aussi nous permettre de progresser. On ne peut progresser qu’en affrontant les meilleures équipes, et j’ai le sentiment que nous avons encore franchi un cap. »

De petits écarts au plus haut niveau

À Cardiff, la différence s’est faite sur le réalisme de l’adversaire. Le Portugal a sanctionné des erreurs défensives qui auraient pu rester sans conséquence en Ligue B, illustrant la difficulté de l’apprentissage que traversent actuellement les hommes de Bellamy. Malgré la déception liée au résultat, le sélectionneur estime que ses joueurs commencent à comprendre qu’ils ont leur place à ce niveau.

« S’il y a une chose à retenir de ces matches, c’est que l’on voit des joueurs impitoyables. C’est pour cela qu’ils sont au sommet », a ajouté Bellamy. « Je sais que les gens regardent les résultats. Je connais parfaitement les exigences du métier. C’est tout ce que je connais. Mais je pense que, quand on regarde aussi la réalité et nos prestations dans ce groupe, je ne pouvais pas en demander davantage. J’ai le sentiment que nous sommes plus proches de ce niveau que les joueurs ne le pensaient peut-être eux-mêmes. Tout se joue sur de petits détails. Mais, pour moi, le mot le plus important à retenir de tout cela, c’est vraiment la confiance. »

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Un barrage pour assurer le maintien

Le pays de Galles n’est pas encore relégué. Grâce au meilleur bilan des équipes classées quatrièmes en Ligue A, il a obtenu une chance de se maintenir sous la forme d’un barrage de relégation. En mars, il disputera une double confrontation contre une équipe ayant terminé deuxième de son groupe en Ligue B pour décider de son avenir. Parmi les adversaires possibles figurent la Slovénie, la Hongrie, la République d’Irlande et la Bosnie-Herzégovine. Le match retour se jouera à domicile. Le tirage au sort en Suisse déterminera son adversaire, mais le sélectionneur reste concentré uniquement sur le maintien.

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« Pour la prochaine édition, nous devons être dans ce groupe », a déclaré Bellamy. « Si nous voulons progresser en tant que nation de football et continuer à avancer, nous devons jouer contre les meilleures équipes. Cela ne peut que nous faire progresser. Je sais que nous pouvons retourner en Ligue B... Ce qui compte, c’est d’affronter les meilleures équipes. C’est comme cela que nous allons devenir meilleurs. J’y crois sincèrement. »

Préparer l’avenir

Sous contrat jusqu’en 2028, Bellamy pense à l’avenir à long terme de la sélection. Il juge essentiel de rester au plus haut échelon pour permettre à ses jeunes talents de gagner en maturité. L’expérience acquise face aux meilleures nations est considérée comme le principal moteur de leur progression, malgré la déception immédiate causée par de courtes défaites contre des adversaires de classe mondiale. Il est déterminé à laisser l’équipe dans la meilleure situation possible à la personne qui lui succédera.

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Bellamy a conclu en évoquant l’héritage qu’il souhaite laisser et la progression du groupe : « Je ne serai pas là pour la prochaine Ligue des nations. Je ne serai plus le sélectionneur à ce moment-là. Je fais donc cela pour la prochaine édition, mais aussi pour les joueurs. Nous le devons. C’est ainsi que nous pourrons devenir la meilleure version de nous-mêmes et continuer à progresser. »