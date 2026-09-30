Dans des extraits du livre publiés en avant-première par Sport Bild, Fährmann révèle notamment le rituel qu’il avait lors des matches à l’extérieur contre le rival juré de Schalke, le Borussia Dortmund : « Quand j’entrais sur le terrain à Dortmund pour l’échauffement, mon premier geste était toujours de cracher franchement en direction de la tribune Sud, le “Mur jaune”. Dans la “Süd”, il y a plus de 20 000 fous qui nous souhaitent tous la mort. Cracher, c’était toujours ma façon bien à moi de les saluer. »

Au début de Fährmann dans l’effectif professionnel de S04, Manuel Neuer était encore le numéro 1 chez les Knappen. « Il a vraiment changé le jeu des gardiens », s’enthousiasme le joueur de 38 ans au sujet de son ancien coéquipier, livrant aussi des révélations intéressantes sur Neuer : « Ce n’était pas comme si Manu n’aimait pas faire la fête. Au contraire : Manu faisait partie des ultras et “faisait souvent la fête” avec eux. Plus tard, alors qu’il était déjà professionnel, il est même parfois rentré avec le train des ultras au lieu de prendre le bus de l’équipe. Ou il portait un t-shirt ultra sous son maillot de gardien. »

Fährmann, qui a mis un terme à sa carrière au printemps 2026, est d’abord devenu le nouveau numéro 1 de Schalke à la suite d’un prêt à l’Eintracht Francfort (2009 à 2011), après le départ de Neuer de Gelsenkirchen vers le Bayern Munich. Une rupture des ligaments croisés a toutefois brutalement stoppé Fährmann à l’automne 2011, et ce n’est que fin 2013 qu’il a récupéré sa place de titulaire, qu’il a conservée jusqu’au début de l’année 2019. Schalke l’a alors rétrogradé sur décision de son entraîneur de l’époque, Domenico Tedesco.

Comment Ralf Fährmann a-t-il appris sa première rétrogradation au FC Schalke ?

« Je sentais que quelque chose n’allait pas, mais je n’aurais jamais imaginé ce qui m’attendait », se souvient Fährmann à propos de cet entretien. « À l’intérieur, Domenico Tedesco était assis détendu sur un canapé. Son adjoint Peter Perchtold était assis sur une chaise. Tedesco a demandé : “Comment vas-tu ?” Réponse : “Bien.” Tedesco : “Nous allons procéder à un changement de gardien pour la phase retour. Alex Nübel sera le nouveau numéro un.” À partir de là, mon pilote automatique a pris le relais : “Pourquoi ?” C’est tout ce que j’ai réussi à sortir », raconte l’ancien gardien des équipes de jeunes de l’Allemagne.

Le sentiment après la perte de sa place de titulaire dans le club de son cœur, qu’il avait rejoint dès l’âge de 14 ans depuis sa lointaine ville de Chemnitz ? « Je suis retourné dans ma chambre. On venait de m’arracher le cœur et l’âme. J’avais l’impression qu’une partie de moi était morte », explique Fährmann, qui a été prêté quelques mois plus tard à Norwich City puis, dans la foulée, à Brann Bergen.

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À l’été 2020, il est revenu à Schalke et a été relégué un an plus tard comme numéro 1. De cette première saison en 2. Bundesliga, il se souvient notamment d’un discours de l’entraîneur de l’époque, Dimitrios Grammozis : « Comment puis-je le décrire au mieux ? Après un 1-2 à Düsseldorf, il a explosé le lendemain lors de l’analyse du match : “Vous voulez me b*iser ? Vous voulez b*iser mon staff ? Vous pouvez b*iser vos meufs d’Insta, mais pas moi”. » D’autant plus déroutant qu’à cette époque, Schalke rassemblait « probablement l’équipe la plus sage dans laquelle j’aie joué », selon Fährmann. « Beaucoup étaient pères de famille. L’équipe est restée silencieuse, gênée, après cette tirade. »

Fährmann a aussi des choses curieuses à raconter sur l’ancien directeur sportif de S04, Peter Knäbel, actif à Schalke de 2018 à 2024 dans différentes fonctions : « Il se faufilait toujours sans un bruit dans les couloirs et se retrouvait soudain devant vous. Il laissait toujours la porte de son bureau ouverte. Nous spéculions qu’il faisait cela pour pouvoir écouter nos conversations », écrit Fährmann, avant d’évoquer ensuite la « veste de costume légendaire » de Knäbel : « Elle était suspendue chaque jour ailleurs. Tantôt chez les kinés, tantôt dans notre vestiaire, tantôt dans la salle de musculation. Il mettait cela sur le compte de ses oublis. Nous supposions qu’il nous espionnait de cette manière. Ce qui en dit long sur notre relation avec lui. »

Comment s’est déroulée la fin de Ralf Fährmann à Schalke ?

La fin de Fährmann à Schalke a entre-temps été plutôt peu glorieuse. Lors de la préparation estivale 2024, il avait été envoyé avec la réserve, puis à l’automne suivant un bras de fer s’est développé entre le club et le joueur, et il est vite devenu clair que le contrat de Fährmann, qui expirait en 2025, ne serait plus prolongé.

« Et ainsi, à moi qui avais quitté ma ville natale et ma famille à 14 ans pour Schalke, on a tout enlevé. Ma place de parking à l’entraînement : disparue. Interdiction de vestiaire. Je n’avais plus le droit de me doucher. J’avais l’impression de devoir me changer dans des toilettes de chantier, puisque la réserve était installée dans un village de conteneurs provisoire. Je devais m’entraîner avec des amateurs et des jeunes. Et on m’a aussi retiré mes billets pour les matches », se souvient Fährmann, qui a disputé le dernier de ses 289 matches officiels au total pour S04 fin janvier 2024 lors d’un 1-4 à Kaiserslautern.

L’ancien gardien vit désormais en Suisse, mais malgré ce départ décevant, il ne parvient pas à tourner le dos au club de son cœur : « J’ai beau avoir essayé d’ignorer Schalke, je n’y arrive pas. Je suis tous les matches à la télévision et je souhaite tellement aux supporters du succès sur le plan sportif. Malgré tout : j’aime Schalke. C’est la vérité », insiste Fährmann.