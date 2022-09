CR7 marque son premier but de la saison et est "totalement dévoué" à Manchester United

Cristiano Ronaldo a marqué le premier but de sa carrière en Europa League contre le FC Sheriff et serait "totalement engagé" avec Manchester United.

Enfin, l'heure de la délivrance est arrivée pour Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise a inscrit un but sur penalty lors de la victoire 2-0 des Red Devils sur les champions moldaves, jeudi. Le premier but de sa saison. Ce but porte le quintuple Ballon d'Or à 699 réalisations en club, tout en lui permettant de s'illustrer dans la seconde plus prestigieuse compétition européenne.

"Quand il sera en meilleure condition, il marquera plus de buts"

Ronaldo a passé une grande partie de l'été à faire pression pour quitter Old Trafford, mais l'entraîneur des Red Devils, Erik Ten Hag, a déclaré que le joueur de 37 ans serait pleinement opérationnel en 2022-23 : "Nous pouvions nous attendre à cela lorsque vous manquez la pré-saison, donc il doit travailler très dur et s'investir pour être en bonne forme physique, alors il marquera plus de buts".

"Vous pouvez voir qu'il est vraiment proche. Quand il sera plus en forme, Cristiano Ronaldo les finira. Je pense qu'il est totalement engagé dans ce projet et dans cette équipe, totalement impliqué. On voit aussi que des liens se créent autour de lui et qu'il construit des liens, donc je suis content de ça", a ajouté le technicien néerlandais.

699ème but en carrière

"Cristiano Ronaldo avait besoin de ce but", a déclaré Erik Ten Hag à MUTV. "Il est souvent passé tout près, mais il le voulait tellement. Nous sommes heureux pour lui et l'équipe voulait lui apporter un but. Vous savez que Cristiano va marquer un penalty".

Cristiano Ronaldo n'a été titularisé qu'une seule fois en Premier League cette saison, les autres options offensives lui étant privilégiées à l'image de Marcus Rashford, mais même de Christian Eriksen en faux neuf, néanmoins il a inscrit son premier but de la saison et espère être plus présent pour Ten Hag après la prochaine trêve internationale.

Cristiano Ronaldo a inscrit le 699e but de sa carrière en club et le Sheriff Tiraspol est la 124e équipe contre laquelle il a marqué, toutes compétitions confondues. Manchester United a vu deux rencontres de Premier League reportées à la suite du décès de la reine Elizabeth II, ce qui signifie qu'ils ne reprendront pas la compétition avant le derby contre Manchester City à l'Etihad Stadium le 2 octobre.