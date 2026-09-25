À la 49e minute, la superstar vieillissante d’Al-Nassr, club saoudien, aurait pu faire taire ses détracteurs, qui affirment que son temps est révolu. Sur un centre de Ruben Neves, Ronaldo a manqué, à environ trois mètres du but, l’occasion de porter le score à 2-0 et de plier l’affaire pour son équipe.

Le joueur de 41 ans n’a toutefois pas frappé le ballon proprement, et celui-ci a finalement filé nettement au-dessus de la cage galloise après avoir touché son mollet. Peu après, CR7 a cru pouvoir enfin célébrer, après avoir conclu avec sang-froid une passe de Bruno Fernandes (59e). Mais l’arbitre vidéo a finalement annulé son 974e but en carrière pour une position de hors-jeu de Ronaldo.

Le score est donc finalement resté à 1-0 pour le Portugal, grâce au but de João Félix, coéquipier de Ronaldo à Al-Nassr. Au final, la victoire de l’Eurochampion 2016 était logique. Aussi parce que le pays de Galles s’est montré trop inoffensif pendant de longues séquences et que Ruben Dias a empêché l’égalisation à la 74e minute grâce à un sauvetage décisif.

Une sélection au goût amer : pourquoi CR7 est-il critiqué ?

L’élan espéré sous les ordres du nouveau sélectionneur Jorge Jesus ne s’est toutefois pas matérialisé, tandis que Ronaldo n’est pas parvenu à faire taire ses critiques. À l’occasion de sa nouvelle sélection, des doutes ont une nouvelle fois émergé dans son pays natal quant au fait de savoir si le vétéran apporte encore une réelle plus-value à son équipe. D’autant qu’à l’approche du rôle de coorganisateur de la Coupe du monde 2030, un renouveau accompagné d’un rajeunissement est réclamé avec insistance. Le tout avec un goût amer.

Ronaldo entretient en effet une relation particulière avec Jesus. Ensemble, le duo avait été sacré champion d’Arabie saoudite avec Al-Nassr la saison dernière. L’homme de 72 ans a toutefois souligné qu’il ne s’agissait pas d’un traitement de faveur.

« Le passé n’a aucune importance », a souligné Jesus. Ronaldo est « un joueur comme les autres : s’il est performant, il joue ; sinon, il ne joue pas ». Seule sa forme du moment est déterminante, et non son œuvre de toute une vie ou même la relation personnelle. Ronaldo a « un statut particulier parce que sa carrière a été différente : il a remporté le Ballon d’Or à cinq reprises. Mais cela joue-t-il un rôle dans mes décisions ? Non », a expliqué Jesus.

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C’est au plus tard avec ses prestations décevantes lors de la Coupe du monde (le Portugal a été éliminé en huitièmes de finale par l’Espagne) que la confiance envers le vétéran s’est effritée dans son pays. Ensuite, Ronaldo avait laissé son avenir en Seleção en suspens et ne voulait pas prendre de « décision précipitée ». Son retour restait néanmoins attendu.

Pendant ce temps, ses coéquipiers continuent toujours de lever les yeux vers lui. Rappelé pour la première fois depuis la fin de l’année 2024, Fabio Silva, du Borussia Dortmund, a qualifié Ronaldo d’« idole » et a souligné : « J’essaie d’apprendre de lui. »