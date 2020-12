Covid_19 : Le football belge sanctionnera les célébrations

Le football belge sanctionnera les célébrations "anti-Covid" et "trop démonstratives" annoncent les instances locales.

La Jupiler a indiqué que les célébrations "trop démonstratives" seront désormais proscrites.

En effet, les instances du football professionnel belge désierent faire respecter le protocole mis en place pour lutter contre la pandémie de Covid_19 qui sévit actuellement ,sur les terrains d'Europe.

Et les sanctions seront pluôt sévères si l'on se fie au barême diffusé par les instan,ces dirigantes du foot belge. Il sera ainsi exigé des joueurs de ne plus effectuer des célébrations "trop démonstratives sur le terrain ou dans les vestiaires".

"Sur la base d'un rapport et/ou d'images probantes, une indemnité de maximum 10 000 euros pour la Jupiler Pro League et 5 000 pour la 1B League (deuxième division, NDLR) sera imposée aux clubs pris en défaut, assène la Pro League dans un communiqué. De plus, les joueurs et les membres du staff qui commettent des infractions seront sanctionnés d'une indemnité supplémentaire de 750 euros."

"La Pro League veut ainsi à la fois rappeler à tous les acteurs du football professionnel leurs responsabilités et soutenir ceux qui, durant cette période, prêtent une oreille attentive et offrent une épaule virtuelle à ceux qui en ont besoin", peut-on encore lire dans ce communiqué.

La Pro League précise que les bénéfices de ces éventuelles sanctions seront intégralement reversés par la Pro League à Télé-Accueil, un service d'écoute téléphonique permettant aux personnes vulnérables de pouvoir bénéficier d'une "oreille attentive" en cette période de coronavirus.

Toujours dans l'actualité du Covid_19 et du football, l'UEFA étudie différents scénarios pour l'organisation de l' , reporté d'un an et prévu pour se tenir du 11 juin au juillet prochain, comme le rapporte L'Equipe.

L'évolution incertaine de la pandémie de Covid-19 dans les prochains mois fait peser l'incertitude sur les modalités du tournoi, et notamment la possibilité d'accueillir le public dans les stades - à l'instar de ce qu'il se passe dans les championnats depuis le début de la saison avec des jauges évolutives et disparates en fonction des pays.