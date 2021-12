Covid_19 : Ancelotti fait le points sur les cas au Real Madrid

La semaine dernière a été de plus en plus difficile pour les Blancos, qui ont perdu huit joueurs à cause du coronavirus.

Il y en a d'abord eu deux, Luka Modric et Marcelo ayant été testés positifs, puis quatre autres ont suivi, avec Gareth Bale, Andriy Lunin, Marco Asensio et Rodygo.

Et ce n'est pas tout, puisque Isco Alarcon et David Alaba ont été contrôlés positifs en début de semaine.

Après avoir réussi à battre l'Athletic Club malgré toutes ces absences, on espère maintenant que les joueurs pourront récupérer pendant les vacances de Noël avant de jouer contre Getafe le 2 janvier.

Et il y a déjà eu quelques bonnes nouvelles, selon Ancelotti, qui a déclaré après la victoire contre l'Athletic Club : "Aujourd'hui, nous avons deux ou trois joueurs qui ont déjà été testés négatifs.

"Ils n'ont pas eu de symptômes et ils sont tous prêts. Je ne sais pas lesquels parce que je ne connais pas les noms mais deux ou trois ont déjà donné des négatifs."

Le Real Madrid a maintenant environ une semaine de repos pour s'entraîner avec l'objectif de revenir à la base le 28 décembre avant le choc contre Getafe le 2 janvier.

Dans la majorité des cas, la période d'isolement de 14 jours sera passée d'ici là et les joueurs reprendront l'action.

Les seules exceptions seront probablement Alaba et Isco, qui n'ont été contrôlés positifs que cette semaine.