Il y a un peu plus de deux semaines, Chelsea abordait son match à West Ham en tant que leader de la Premier League. Aujourd'hui, après une série de seulement trois victoires en huit matches de championnat, qui s'est poursuivie avec le match nul de dimanche contre les Wolves, ils se retrouvent à la troisième place, à six points du leader Manchester City. Pour ne rien arranger, Chelsea compte autant de points de retard sur Manchester City qu'Arsenal, quatrième, sur l'équipe de Thomas Tuchel.

Premier League : Manchester City s'impose (4-0)... et distance Chelsea (0-0)

Soudain, les matches de janvier contre Manchester City et Liverpool sont passés du statut de rencontres "à ne pas perdre" à celui de rencontres "à gagner" si les champions d'Europe veulent avoir une chance de continuer à lutter pour le titre pendant la deuxième partie de la saison. "City a-t-il gagné contre Newcastle ? D'accord, c'est prévisible", a déclaré Tuchel lorsqu'il a été informé de la victoire 4-0 des leaders à Tyneside lors de sa conférence de presse d'après-match dimanche. "Les points qui font mal sont ceux que nous avons perdus à domicile contre Manchester United, Burnley et Everton. Ce sont les six points qui font mal, pas les points perdus d'aujourd'hui".

Chelsea fortement touché par le Covid

Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que l'incapacité de Chelsea à suivre le rythme de Manchester CIty ces derniers jours pourrait bien revenir les hanter en mai, même s'il existe des circonstances atténuantes. Dimanche, la Premier League a rejeté la demande du club de reporter le match contre les Wolves en raison d'une épidémie de Covid-19, ce qui a obligé Tuchel à composer un groupe de six remplaçants seulement, dont deux gardiens de but. Sept joueurs ont manqué le match en raison de problèmes liés au coronavirus, Jorginho étant l'un de ceux qui n'étaient pas disponibles alors que son statut était inconnu après avoir retourné des résultats de tests à la fois positifs et négatifs.

Chelsea : avalanche de fins de contrat en défense, Tuchel serein

Un certain nombre de membres du personnel manquaient également à l'appel alors qu'Omicron continue de sévir au Royaume-Uni, mais les autorités ont décidé que les Blues avaient plus de 14 joueurs disponibles pour le match et qu'ils n'avaient pas de raison de reporter la rencontre. "Ils disent, regardez, ils ont 14 joueurs, mais si vous regardez un peu plus en détail, vous voyez Trevoh Chalobah avec deux séances d'entraînement à son actif, Mateo Kovacic, une séance d'entraînement, vous voyez N'Golo Kante a une séance d'entraînement", a argumenté Tuchel. "Nous avons pris un énorme risque de santé et de sécurité physiquement, et pas seulement de la part de Covid. C'était la décision et bien sûr, c'est tout."

Tuchel ne fait pas assez confiance aux jeunes

Les blessures ont joué un rôle majeur dans la baisse de forme de Chelsea, indépendamment de leurs problèmes de Covid, Tuchel ayant été privé d'une série d'hommes clés pendant l'automne et l'hiver. N'Golo Kante n'a été autorisé à jouer que 45 minutes par les scientifiques du sport à Cobham avant le match contre les Loups, mais il a joué les 90 minutes dans les Midlands. Cette semaine, Andreas Christensen s'est blessé au dos à l'entraînement, tandis que Chalobah et Hakim Ziyech, qui ont boité dimanche, sont incertains pour les prochains matches contre Brentford et Aston Villa.

Même si les matchs à venir sont reportés, soit parce que les problèmes de Covid de Chelsea s'aggravent, soit parce que des séries entières de matchs sont annulées, et que l'équipe des Blues parvient à ramener certains joueurs clés en pleine forme, elle devra alors faire face à un énorme retard de rencontres, car elle continue à concourir sur cinq fronts différents en raison de sa participation à la Coupe du monde des clubs de février. On a l'impression que le sort s'acharne sur Chelsea, mais l'équipe n'est pas aussi douée que City ou Liverpool pour résoudre ses problèmes lorsqu'ils surviennent.

Les deux grands clubs sont prêts à promouvoir des joueurs issus de leurs centre de formation pour compléter le nombre de joueurs sur le banc ou, dans certains cas, pour commencer des matchs clés, mais Tuchel a été réticent à le faire malgré la force du système de formation de Chelsea. Ainsi, alors que Chelsea reste une force imposante dans le football anglais et européen, sur une base hebdomadaire, ils ne sont pas les meilleurs pour gérer les difficultés inattendues qui peuvent survenir, et en tant que tel, ils se retrouvent accrochés à leur titre par leurs ongles. Oui, ils auraient pu avoir plus de chance et bénéficier d'un coup de pouce des autorités, mais d'autres font le travail en ce moment là où Chelsea ne le fait pas.