Covid-19, Pass sanitaire obligatoire dans les stades français dès 50 personnes

Dans une interview à L’Equipe, Jean Castex a annoncé que la jauge dans les stades pour le pass sanitaire passera de 1000 à 50 spectateurs.

La prise de parole d’Emmanuel Macron, lundi soir, avait déclenché une vague d’indignation en France. Pour beaucoup, le chef de l’Etat souhaite forcer la main des Français pour les pousser à aller se faire vacciner, sans pour autant rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire.

Moins d’une semaine après, la sortie médiatique de Jean Castex ne devrait pas arranger les choses pour les fans de sports. Dans un entretien accordé à L’Equipe en vue des Jeux Olympiques de Tokyo mais également de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le Premier Ministre est revenu sur l’instauration du pass sanitaire dans les enceintes sportives.

Depuis quelques semaines, les clubs ainsi que les supporters ont été mis au courant qu’il faudrait soit un test PCR, soit une vaccination complète, soit une preuve d’une guérison du coronavirus de moins de 15 jours, pour pouvoir aller supporter leurs équipe dès que la jauge des 1000 personnes était atteinte. Sauf qu’à une semaine de la reprise du championnat de deuxième division, cette jauge a été revue à la baisse.

"Dès le 21 juillet, on souhaite généraliser le pass sanitaire pour accéder dans un stade dès 50 spectateurs, a annoncé Castex. La loi, qui sera délibérée en Conseil des ministres lundi (19 juillet), sera promulguée début août pour supprimer ce seuil et élargir l'utilisation du pass sanitaire. Nous espérons qu'elle sera votée par le Parlement autour du 24 ou du 25 juillet avec un certain délai pour sa promulgation."

L'article continue ci-dessous

"Les concertations que nous menons dans le milieu sportif montrent une bonne compréhension du pass sanitaire. Il est clair que c'est la voie que nous privilégions par rapport à celle de la fermeture. Si tout le monde dans l'enceinte du stade ou dans la salle de sport a son pass, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas faire ou regarder du sport."

"En espérant bien sûr que l'évolution de la situation ne m'oblige pas à envisager d'autres mesures de contrainte, en réduisant les jauges justement."

Une annonce qui vise à vacciner le plus grand nombre et qui va donc désormais toucher également le monde amateur et les clubs des divisions régionales et départementales.