Coutinho prêt à se battre pour une place à Barcelone ?

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern, le Brésilien va retourner au Barça avec qui il est sous contrat. Mais y restera-t-il ?

Le passage de Philippe Coutinho au n’aura pas été une franche réussite, le Brésilien étant relégué loin dans la rotation d’Hansi Flick, mais il aura au moins eu le mérite de venir garnir la salle des trophées de l’ancien de .

En plus de la Ligue des Champions, Coutinho a remporté la et la Coupe d’ mais son bail s’arrêtera au bout d’une saison. Le Bayern Munich l’a annoncé depuis des mois et c’est donc en beauté que le Brésilien quitte la Bavière.

Relancé par Koeman ?

Place désormais à un retour au où il possède toujours trois ans de contrat. Après avoir inscrit un doublé en quarts de finale de la Ligue des Champions, est-il toujours le bienvenu en Catalogne ? L’arrivée de Ronald Koeman a peut-être redistribué les cartes en Catalogne et Coutinho peut encore prouver qu’il mérite de jouer dans ce club. Mais le principal ne sait pas lui-même…

"Je n’ai pas beaucoup réfléchi à la saison prochaine, avoue-t-il dans des propos relayés par Sport. Maintenant, je dois retourner à Barcelone et je veux vraiment travailler dur pour passer une excellente année la saison prochaine. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone, mais je dois y retourner."