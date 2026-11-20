Comment regarder Courtrai - Union Saint-Gilloise avec un VPN

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Avant-match

First Division A - Journée 12 22 nov. 2026 - 10:00 Guldensporenstadion

Courtrai reçoit l’Union Saint-Gilloise au Guldensporenstadion dans un match de Division 1A belge qui oppose le dernier au premier du classement.

Pour Courtrai, cette rencontre arrive à un moment difficile. L’équipe de Daniel Beichler a perdu trois de ses quatre derniers matches de championnat et occupe la 18e place du classement, en grande difficulté dans la lutte pour le maintien.

L’Union Saint-Gilloise aborde ce déplacement dans un tout autre état d’esprit. L’équipe de David Hubert a remporté ses cinq derniers matches officiels, marquant beaucoup et concédant peu de buts, tant sur la scène nationale qu’européenne.

Les visiteurs doivent également mener leur campagne en Ligue Europa de front avec le championnat. Ils ont montré leur qualité sur la scène continentale en s’imposant 1-2 sur le terrain du Celta Vigo plus tôt ce mois-ci.

La présence du gardien Patrik Gunnarsson dans l’effectif de Courtrai ajoute encore à l’intérêt de cette rencontre. L’ancien portier de Brentford a effectué cette saison un retour remarquable au football professionnel après près de 20 mois d’absence dus à une grave maladie neurologique qui, au plus fort de son évolution, l’avait contraint à utiliser un fauteuil roulant.

Courtrai aura besoin de toute cette résilience, de la part de son gardien comme de l’ensemble de son effectif, pour espérer obtenir un résultat face à une Union Saint-Gilloise qui paraît redoutable à l’approche de ce match.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Courtrai - Union Saint-Gilloise.

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