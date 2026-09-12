Courtois : Vinicius est un « provocateur » !

Le Belge Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a dévoilé les coulisses du vestiaire de son équipe, après s'être prêté à un questionnaire amusant comprenant plusieurs questions au sujet de ses coéquipiers, en marge de sa présence au Grand Prix de Madrid, une manche du championnat de Formule 1.

Une série de questions concernant ses coéquipiers au Real Madrid a été posée à Courtois, et certaines de ses réponses se sont révélées surprenantes. Il a en effet désigné Kylian Mbappé comme le joueur le plus enjoué du vestiaire, tandis qu'il a attribué au défenseur Dean Huijsen le titre de celui qui est le plus enclin à dormir.

Le gardien belge a par ailleurs estimé que Vinicius Junior est le joueur qui taquine le plus ses coéquipiers, des réponses qui reflètent l'ambiance joyeuse qui règne dans le vestiaire de la Maison-Blanche.

Les centres d'intérêt de Courtois ne se limitent pas au football, puisqu'il fait partie des passionnés de sport automobile et possède l'écurie TC Racing, qui participe au championnat d'Espagne de Formule 4, ce qui l'a conduit à suivre de près la course du Grand Prix de Madrid de Formule 1.

Dans un autre registre, Courtois a révélé qu'il détenait les licences d'entraîneur A et B de l'Union des associations européennes de football (UEFA), mais il a pour l'heure écarté l'idée de prendre en charge l'équipe première du Real Madrid, expliquant qu'il préférait travailler avec les catégories d'âge les plus jeunes.

Le gardien du Real Madrid a déclaré à ce sujet : « Pas pour l'équipe première ; je préfère entraîner les jeunes enfants », en référence à son éventuel souhait de vivre une expérience d'entraîneur avec les jeunes après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur.