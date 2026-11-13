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courtoisGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Courtois veut racheter la Reggiana : « Un projet ambitieux sur le terrain »

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Nxtplay Capital, la plateforme d’investissement dans le sport, les médias et la technologie fondée par Thibaut Courtois et Gonzalo Vila, a présenté une offre pour acquérir 100 % du capital de la Reggiana. C’est ce que rapporte l’ANSA.

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« Au cours de ma carrière, j’ai vu à quel point un club compte pour sa ville, affirme le gardien de but de la Belgique et du Real Madrid. Avec Nxtplay, nous voulons construire quelque chose dont les habitants de Reggio d’Émilie puissent être fiers : ambitieux sur le terrain, proche de la communauté et conçu pour durer. Offrir aux jeunes footballeurs le cadre dont ils ont besoin pour progresser sera au cœur de tout ce que nous ferons. »

L’offre est le fruit de plusieurs mois de travail, explique Nxtplay, dont l’équipe a étudié le club en profondeur, s’est rendue à plusieurs reprises à Reggio d’Émilie et au club et a rencontré des entrepreneurs locaux, des sponsors et des associés liés au club, avec l’objectif de bâtir un projet en phase avec les priorités de la ville et du club. L’offre, souligne-t-on, a été structurée pour garantir au club certitude et stabilité, et l’opération reste conditionnée à l’achèvement du processus avec les associés actuels du club.

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
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