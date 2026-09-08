Le Belge Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a salué l'adversaire du soir, l'Inter Milan, tout en reconnaissant que son équipe avait commis des erreurs au cours de la rencontre.

Le Real Madrid a entamé son parcours en Ligue des champions par une victoire palpitante face à son hôte, l'Inter Milan, sur le score de deux buts à un, lors du match qui les a opposés ce mardi au stade Santiago-Bernabéu.

Courtois a déclaré sur les ondes de « Movistar » : « Au final, nous avons joué contre un adversaire redoutable. L'Inter Milan est l'une des meilleures équipes d'Europe, et le match aurait pu se terminer sur un score de 4-4. Nous avons profité de leurs erreurs et ils n'ont réussi à marquer que très tardivement. Nous aurions pu plier la rencontre plus tôt. »

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Au sujet des difficultés de la défense du Real Madrid ce soir, il a expliqué : « Je pense que ce sont les milieux de terrain qui ont le plus souffert. Nous avons manqué de maîtrise quand nous n'avions pas d'occasion nette. Il aurait peut-être mieux valu reculer et contrôler le déroulement du match. La rencontre a été très brouillonne, et c'est quelque chose que nous devons améliorer. »

Concernant la défaite passée en Liga face au Real Betis, Courtois a commenté : « Nous aurions dû gagner, mais nous avons manqué de la dernière touche, et aujourd'hui aussi, elle nous a fait défaut. Nous avons profité de leurs erreurs, mais il nous a manqué la dernière touche sur les coups francs, et c'était la même chose face au Real Betis. »

Au sujet de son arrêt légendaire sur le coup franc frappé par Hakan Çalhanoğlu, il a déclaré : « Par malchance, Rashford a marqué contre mon camp lors du Clásico, un but dans ma lucarne. Il a très bien tiré, mais je me suis un peu déplacé. Avec Lamine, lors de la Coupe du monde, il y a eu un coup franc et je suis resté dans mon coin, et aujourd'hui j'ai répété la même chose. S'il la frappe par-dessus le mur, il faut l'applaudir, mais je ne bougerai plus jamais de mon coin. »