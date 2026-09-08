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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Courtois sur son arrêt légendaire face à l'Inter : j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé contre Rashford et Yamal

Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
T. Courtois
M. Rashford
L. Yamal
FC Barcelone
Espagne
Italie
Belgique
Angleterre

A grandement contribué à la victoire du Real Madrid

 Le Belge Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, a salué l'adversaire du soir, l'Inter Milan, tout en reconnaissant que son équipe avait commis des erreurs au cours de la rencontre.

Le Real Madrid a entamé son parcours en Ligue des champions par une victoire palpitante face à son hôte, l'Inter Milan, sur le score de deux buts à un, lors du match qui les a opposés ce mardi au stade Santiago-Bernabéu.

Courtois a déclaré sur les ondes de « Movistar » : « Au final, nous avons joué contre un adversaire redoutable. L'Inter Milan est l'une des meilleures équipes d'Europe, et le match aurait pu se terminer sur un score de 4-4. Nous avons profité de leurs erreurs et ils n'ont réussi à marquer que très tardivement. Nous aurions pu plier la rencontre plus tôt. »

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Au sujet des difficultés de la défense du Real Madrid ce soir, il a expliqué : « Je pense que ce sont les milieux de terrain qui ont le plus souffert. Nous avons manqué de maîtrise quand nous n'avions pas d'occasion nette. Il aurait peut-être mieux valu reculer et contrôler le déroulement du match. La rencontre a été très brouillonne, et c'est quelque chose que nous devons améliorer. »

Concernant la défaite passée en Liga face au Real Betis, Courtois a commenté : « Nous aurions dû gagner, mais nous avons manqué de la dernière touche, et aujourd'hui aussi, elle nous a fait défaut. Nous avons profité de leurs erreurs, mais il nous a manqué la dernière touche sur les coups francs, et c'était la même chose face au Real Betis. »

Au sujet de son arrêt légendaire sur le coup franc frappé par Hakan Çalhanoğlu, il a déclaré : « Par malchance, Rashford a marqué contre mon camp lors du Clásico, un but dans ma lucarne. Il a très bien tiré, mais je me suis un peu déplacé. Avec Lamine, lors de la Coupe du monde, il y a eu un coup franc et je suis resté dans mon coin, et aujourd'hui j'ai répété la même chose. S'il la frappe par-dessus le mur, il faut l'applaudir, mais je ne bougerai plus jamais de mon coin. »

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