Courtois souhaite la bienvenue à Hazard au Real Madrid : "Bienvenue dans le meilleur club du monde"

Eden Hazard, dont l'arrivée au Real Madrid a été officialisée, a reçu un chaleureux message de son compatriote.

Le gardien du , Thibaut Courtois, a posté un message sur les réseaux sociaux suite au transfert d'Eden Hazard, officialisé vendredi soir.



Hazard, qui débarque en provenance de à un an de la fin de son contrat, a coûté 100 millions d'euros au Real Madrid. L'international belge suscite de grandes attentes avec son niveau de performance depuis plus d'un an, en club comme en sélection.

Courtois, qui le cotoie avec les Diables Rouges et a évolué à ses côtés à Chelsea, est évidemment ravi de l'issue de ce feuilleton. L'ancien portier des Blues a évidemment joué les intermédiaires, même si l'intérêt d'Eden Hazard pour le Real Madrid est de notoriété publique.



"Bienvenue dans le meilleur club du monde !", a écrit Courtois sur Twitter.









Hazard - qui a mené Chelsea à un sacre en cette saison - est la quatrième recrue du Real Madrid Zinedine Zidane avant la campagne 2019-2020. Outre Hazard, Eder Militao, Luka Jovic et Rodrygo Goes rejoindront le club de la capitale espagnole. Un montant total atteignant déjà 255 millions d'euros.