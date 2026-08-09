Le gardien belge Thibaut Courtois a repris les entraînements individuels avec le Real Madrid avant la date prévue, une démarche destinée à s'assurer de sa guérison complète de la blessure qui l'avait contraint à se retirer lors du quart de finale de la Coupe du monde face à l'Espagne, tout en faisant l'éloge de la méthode rigoureuse de son nouvel entraîneur José Mourinho, qu'il a qualifiée de « bonne voie » pour décrocher des victoires.

Dans des déclarations à la chaîne de télévision du Real Madrid, Courtois a révélé qu'il avait repris l'entraînement de manière anticipée vendredi dernier, et qu'il a poursuivi le travail individuel ce dimanche tandis que ses coéquipiers bénéficiaient d'un repos après la confrontation contre le Ferencváros, affirmant qu'il souhaitait vérifier sa pleine disponibilité physique avant de rejoindre les entraînements collectifs.

Le gardien international âgé de 34 ans a déclaré : « Je suis revenu un peu plus tôt car, à cause de la blessure, je voulais m'assurer que j'allais tout à fait bien grâce à un entraînement individuel avant de rejoindre l'équipe. Aujourd'hui, je me suis entraîné au poste de gardien et je me suis senti très bien, avec une immense joie de revenir. »

Dans un éloge remarquable adressé à son nouvel entraîneur, Courtois a décrit Mourinho comme « un entraîneur extrêmement rigoureux » qui exige de la discipline et donne la priorité à l'équipe sur les joueurs individuels, soulignant que ces qualités sont indispensables pour gagner.

Il a ajouté : « C'est un entraîneur formidable, et sa personnalité est très chaleureuse. Il dit la vérité telle qu'elle est, et c'est ce qui me plaît chez lui. Je crois que c'est la voie que nous devons suivre. »

Courtois et Mourinho sont liés par une relation de travail réussie par le passé à Chelsea, en Angleterre, où ils ont remporté ensemble le titre de Premier League.

Le gardien belge a exprimé sa joie de jouer de nouveau sous la direction de l'entraîneur portugais, déclarant : « J'ai de beaux souvenirs avec lui, et nous espérons bien travailler ensemble et passer des années formidables ici. »

Courtois a salué la décision de Mourinho d'accorder aux joueurs des périodes de repos suffisantes durant la phase de préparation, soulignant l'importance de cela pour éviter les blessures précoces au cours d'une saison longue et éprouvante.

Il a expliqué : « Si nous démarrons trop fort, nous nous exposerons à des blessures de manière précoce. Nous retrouverons notre forme rapidement car nous ne nous sommes pas arrêtés longtemps, et tout ira bien. »

Le gardien international a conclu ses déclarations en affirmant son ambition personnelle et celle de l'équipe de remporter des titres la saison prochaine, déclarant : « Il est important pour l'équipe, les supporters et le club que nous gagnions à nouveau. Je serai prêt à m'entraîner demain », faisant référence au défi que doit relever Mourinho pour intégrer les nouveaux joueurs après la fin tardive de la Coupe du monde cette année.