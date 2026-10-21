Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, s'est fendu de déclarations amusantes dans lesquelles il a révélé comment les joueurs de la Maison Blanche réagissent face aux rumeurs et aux théories controversées qui poursuivent leurs stars. Il s'est également invité au débat autour de la légitimité de Kylian Mbappé à remporter le Ballon d'Or.

Lors d'un entretien avec le réseau « DAZN Belgique », Courtois a été interrogé sur la théorie qui circule au sujet de l'existence d'un sosie de Vinicius Junior à la place du véritable joueur, avant de répondre en riant et avec fermeté : « Bien sûr que c'est le vrai Vinicius. »

L'affaire ne s'est pas arrêtée à la star brésilienne, puisque le gardien belge a dévoilé la réaction des joueurs du Real Madrid face au qualificatif de « dictateur » accolé à Mbappé, une expression qui a suscité la polémique ces derniers temps, assurant que cela est devenu un sujet de moquerie et de plaisanterie au sein de l'équipe.

Courtois a déclaré, dans des propos rapportés par le journal espagnol « Marca » : « Le dictateur Mbappé ? On en rit, et parfois on le répète sous forme de chanson dans le vestiaire », laissant entendre que les joueurs prennent ces qualificatifs avec légèreté, loin de l'ambiance de polémique extérieure.

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Courtois tranche sur la bataille entre Mbappé et Yamal pour le Ballon d'Or

Au-delà de la plaisanterie, Courtois a défendu les chances de son coéquipier français dans la course au Ballon d'Or, estimant que Mbappé a été le meilleur sur le plan individuel, tout en reconnaissant que l'absence de titres collectifs pourrait peser sur ses chances, notamment face à la saison remarquable réalisée par Lamine Yamal avec le Barça et la sélection espagnole.

Le gardien du Real Madrid a précisé : « Je pense que sur le plan individuel, il n'y a pas eu de meilleur joueur que Kylian, mais, malheureusement, nous n'avons rien gagné sur le plan collectif. »

Courtois a abordé la comparaison entre les deux stars au regard de la Coupe du monde, soulignant que Yamal n'a pas affiché, de son point de vue, le même niveau que lors d'autres occasions, mais qu'il a bénéficié des réussites collectives, après avoir été sacré champion du monde, en plus de sa victoire en Liga avec le Barça, et d'une bonne année.

Il a déclaré à ce sujet : « Pour moi, Lamine Yamal a livré une Coupe du monde un peu en deçà des attentes, mais il est devenu champion du monde, a remporté la Liga avec le Barça, et a réalisé une bonne année. »

De son côté, Mbappé a terminé le tournoi à la quatrième place avec l'équipe de France, mais il a été sacré meilleur buteur du Mondial, ce qui renforce, du point de vue de Courtois, l'argument de la supériorité individuelle de la star française, et rouvre le débat sur le critère le plus important dans la course au Ballon d'Or : la performance personnelle ou les titres collectifs.