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Thibaut CourtoisZiggo Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
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Courtois : Raphinha ne reçoit pas la reconnaissance qu'il mérite, et Mourinho a changé depuis son passage à Chelsea

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Courtois estime que son entraîneur est devenu plus calme

Le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, n'a pas hésité à faire l'éloge de l'un des joueurs du rival barcelonais, la star brésilienne Raphinha.

Courtois estime que Raphinha ne reçoit souvent pas la reconnaissance qu'il mérite, malgré son début de saison tonitruant, puisqu'il a inscrit 14 buts en 8 matches, dont un triplé lors de deux rencontres consécutives.

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Courtois a déclaré, sur l'émission « Radio Estadio Noche » : « Je l'aime beaucoup (Raphinha). C'est un joueur essentiel pour Barcelone. Il ne reçoit pas toujours la reconnaissance qu'il mérite, mais c'est un joueur fondamental pour l'équipe. »

Raphinha avait été décisif lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, en Supercoupe d'Espagne, lorsqu'il avait inscrit deux buts dans la victoire du Barça face au Real Madrid (3-2).

Malgré les récents mauvais résultats face au rival, Courtois reste déterminé à continuer de glaner des titres avec le Real Madrid, lui qui a déclaré : « Nous avons remporté beaucoup de trophées au cours des 15 dernières années. Nous avons une grande envie de gagner autant de trophées à nouveau. C'est ce que le Real Madrid exige de vous, et c'est ce que nous constatons chaque jour en entrant ici. »

Courtois a également salué le travail de l'entraîneur portugais José Mourinho, avec qui il avait déjà travaillé en Angleterre, soulignant que le technicien chevronné est devenu « plus calme » qu'auparavant.

Le gardien belge a dit de Mourinho : « Il est aussi bon qu'il l'était à Chelsea. Peut-être avec des idées différentes, car le football a évolué depuis. Je pense qu'il est plus calme au quotidien et face à la presse. Mais il met toujours la pression sur le terrain et lors des réunions, et il dit toujours ce qu'il pense en face des gens. »


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