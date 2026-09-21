Après la défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1 lors du derby de la capitale, Thibaut Courtois, le gardien du club madrilène, a tenu des propos remarqués, évoquant les décisions arbitrales qui ont suscité une vive polémique. Dans le même temps, il a toutefois refusé d'entraîner son équipe dans une spirale de plaintes ou d'adopter ce qu'il a qualifié de « mentalité de victime ».

Le site « Tribuna » a rapporté les propos du gardien du Real Madrid, qui a exprimé son mécontentement face à certaines décisions prises lors du derby, tout en affirmant que parler des erreurs arbitrales ne signifie pas que le club cherche à faire porter à l'arbitre la responsabilité de la défaite ou à trouver des excuses au revers.

Courtois a déclaré : « J'en ai vraiment assez de toute cette mentalité de victime. Les arbitres ne veulent favoriser personne, que ce soit en Espagne ou en Europe. »

Interrogé directement sur son évaluation de la prestation de l'arbitre lors de la confrontation face à l'Atlético de Madrid, le gardien belge s'est montré plus clair encore dans l'expression de son insatisfaction, affirmant que certaines décisions étaient incompréhensibles à ses yeux.

Courtois a déclaré : « Assurément, je ne le comprends pas du tout, nous aurions dû gagner. »

Les propos du gardien du Real Madrid font suite à un match marqué par plusieurs séquences arbitrales controversées, au milieu des critiques formulées par les joueurs du club madrilène à l'encontre de certaines décisions de l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias.

Malgré l'amertume de la défaite, Courtois a tenu à adresser un message différent aux supporters du Real Madrid après le coup de sifflet final, en embrassant le blason du club devant les supporters de l'Atlético de Madrid, un geste témoignant clairement de son attachement à l'équipe et de son engagement à porter son maillot, même dans les moments les plus difficiles.

À propos de cette séquence, le gardien belge a déclaré : « Mon geste à la fin ? J'aime le Real Madrid. Je suis là où je suis censé être. J'aime ces couleurs, même dans la défaite. »

Les propos de Courtois interviennent après la défaite du Real Madrid face à l'Atlético de Madrid, lors d'un match qui a laissé de nombreux points d'interrogation au sein du club madrilène, que ce soit en raison du résultat ou de certaines décisions arbitrales qui ont accompagné la rencontre.