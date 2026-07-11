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Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Courtois menace de mettre un terme à sa carrière internationale avec la Belgique… et pose une seule condition pour revenir sur sa décision

Belgique
Real Madrid
T. Courtois
France vs Espagne
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Coupe du monde
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France
É.-U.

Le gardien du Real Madrid a réagi après l'élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026.

Le gardien belge Thibaut Courtois, qui évolue au Real Madrid, a laissé entendre qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière internationale après l’élimination de la Belgique face à l’Espagne en quart de finale de la Coupe du monde 2026.

Le gardien s’est blessé quelques minutes avant que la Belgique n’encaisse le but décisif (1-2) face à l’Espagne, vendredi au stade SoFi de Los Angeles, en quarts de finale de la Coupe du monde.

Dans des déclarations recueillies par le journal espagnol « Marca » après la rencontre, Courtois a confié : « Nous verrons ce qu’il adviendra de mon avenir avec la sélection nationale. »

Il a ajouté : « Je pense faire une pause lors de la Ligue des nations, une compétition moins importante, avant de revenir pour les qualifications à l’Euro. »

Il a conclu : « Cette décision doit être prise en concertation avec la Fédération belge de football ; soit elle l’approuve, soit ce match (contre l’Espagne) était le dernier pour moi. »

Coupe du monde
France crest
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ESP

Avec 21 matchs au compteur, il est le deuxième gardien le plus capé de l’histoire de la Coupe du monde, à seulement deux longueurs du recordman allemand Manuel Neuer.

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