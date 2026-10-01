Courtois : Manchester City a gâché la compétition et voilà pourquoi Mbappé mérite le Ballon d'Or

Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a choisi son favori pour le Ballon d'Or, tout en commentant la polémique de l'arbitrage, le dossier de la condamnation de Manchester City et l'affaire Negreira.

Thibaut Courtois est resté à Valdebebas durant l'actuelle trêve internationale, le gardien belge étant parvenu à un accord pour obtenir une mise au repos de ses obligations internationales après la Coupe du monde, afin de se concentrer sur le Real Madrid.

Dans un entretien accordé à la radio Onda CeroOnda Cero, le joueur belge a évoqué la situation actuelle au club ainsi que plusieurs autres sujets.

À propos de la polémique entourant l'arbitrage, il a déclaré : « Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque manipulation ou quoi que ce soit de ce genre, je ne suis pas méfiant à ce point. Il y a des fautes qui sont sifflées sur d'autres terrains, mais ils ne les sifflent pas en notre faveur, bien au contraire, ils les sifflent contre nous. »

Et de poursuivre : « Il y a des choses qui te font dire... je ne comprends pas, ils viennent nous expliquer les choses, puis la semaine suivante ils font exactement l'inverse. »

Au sujet de l'affaire Negreira dans laquelle le Barça est mis en cause, il a précisé : « Tout le monde attend le verdict dans l'affaire Negreira, c'est une affaire grave. »

Concernant son favori pour le Ballon d'Or, il a ajouté : « Il doit forcément revenir à Mbappé ; tout le monde est impressionné par sa vitesse et ses buts. Le Ballon d'Or doit être attribué au meilleur joueur, et non à celui qui a remporté plus de titres que les autres. Et selon cette logique, Carvajal aurait dû le gagner il y a deux ans. »

En ce qui concerne ses principaux rivaux, Courtois a poursuivi : « J'admire vraiment Raphinha, c'est un joueur très important pour son équipe, il marque beaucoup de buts, il n'obtient peut-être pas la reconnaissance qu'il mérite. Nous devrons l'arrêter lors du Clasico. »

Courtois a commenté la condamnation de Manchester City : « Ce que City a fait au final, c'est fausser la compétition ; peut-être n'auraient-ils pas été en mesure de recruter certains des joueurs qu'ils possédaient... »

Il est ensuite passé à l'évocation de sa famille en déclarant : « Mon fils joue dans l'équipe de jeunes du Real Madrid, c'est un attaquant, il ressemble beaucoup à Mbappé ; il aime aussi jouer comme gardien de but, mais je préfère qu'il ne le fasse pas pour éviter les comparaisons. »

Et d'ajouter : « Il y a des pères qui croient que leur fils est le nouveau Cristiano, et ils lui mettent une forte pression... au point que certains enfants abandonnent le football à seize ans ; les enfants doivent prendre du plaisir sur le terrain. »