Thibaut Courtois n'a pas été le problème lors des prestations modestes du Real Madrid depuis le début de la saison, il en a plutôt été la seule solution : le gardien belge se tient seul face à la tempête, avec des performances exceptionnelles qui contrastent totalement avec les chiffres catastrophiques de sa défense.

Le Real Madrid n'a gardé sa cage inviolée que dans deux rencontres sur dix, encaissant 12 buts, soit une moyenne de 1,2 but par match, malgré la présence de l'un des meilleurs gardiens du monde entre ses poteaux.

Une séquence qui résume la saison

Au stade Olympique de Rome, la capitale italienne, le paradoxe est apparu au grand jour. À la quatrième minute, Paulo Dybala décoche une frappe soudaine depuis le côté gauche, que Courtois repousse brillamment du poing.

Le ballon retombe dans la surface de réparation, Mario Hermoso s'en saisit et frappe avec puissance vers le poteau droit, mais le Belge revient comme une flèche et détourne la trajectoire avec un deuxième arrêt miraculeux sur la même action, empêchant un but tout fait.

Cette scène a été la véritable image de la prestation du Real Madrid cette saison : des erreurs défensives grossières, et Courtois qui répare ce que les autres ont abîmé, comme l'a décrit le rapport du quotidien espagnol « Mundo Deportivo ».

Les chiffres de la première période de cette rencontre étaient saisissants : Courtois a été le deuxième joueur du Real Madrid à avoir le plus touché le ballon, avec 41 ballons, juste derrière Konaté (43 ballons), signe évident de l'ampleur de la pression subie par la cage madrilène et de son rôle central, qui a dépassé le simple fait d'arrêter les tirs pour s'étendre à la construction du jeu et à la distribution du ballon.

Le langage des chiffres ne ment pas

Malgré son éclat, la soirée romaine s'est achevée avec trois buts encaissés, portant son total à 12 buts lors des dix premiers matches. Le gardien belge est le seul joueur de l'effectif du Real Madrid à avoir été titulaire dans toutes les rencontres sans jamais être remplacé, et il a repoussé 36 tirs sur les 48 dirigés vers sa cage, soit une moyenne de 3,6 arrêts par match.

La Maison Blanche n'a préservé sa cage inviolée qu'à deux occasions seulement, toutes deux dans son antre de Santiago-Bernabéu : face à Malaga (4-0) et à Villarreal (1-0).

À l'extérieur, en revanche, la muraille s'est effondrée, puisque Elche (3-2), l'Atlético de Madrid (2-1) et la Roma (4-3) ont réussi à inscrire plus d'un but dans les filets du club madrilène.

À titre de comparaison, à la même étape de la saison dernière, le Real Madrid n'avait encaissé que 10 buts, dont cinq dans le derby contre l'Atlético, et avait gardé sa cage inviolée lors de quatre matches, ce qui confirme l'ampleur du recul défensif actuel.

Courtois s'exprime, Mourinho s'inquiète

Après la rencontre face à la Roma, Courtois n'a pas caché son mécontentement, livrant une analyse franche et tranchante : « Les erreurs que nous avons commises nous ont coûté trois buts. Sur le premier et le deuxième but, nous avons perdu le ballon facilement et ils ont marqué en contre-attaque, donc c'était notre faute. »

Le gardien belge a ajouté : « La chance ne nous a pas souri lorsque le ballon a rebondi et est entré dans le but. Quant au troisième but, il aurait pu y avoir un penalty en notre faveur, mais le résultat a été l'inverse. »

Ces erreurs placent l'entraîneur José Mourinho dans une position peu enviable. L'homme qui accorde une importance capitale à l'équilibre défensif se retrouve contraint de gérer un système désorganisé.

Mourinho s'est appuyé sur une politique de rotation régulière entre ses latéraux, alignant Cucurella et Dumfries en alternance avec Trent Alexander-Arnold et Carreras : face à la Roma et à l'Atlético de Madrid, le choix s'est porté sur l'Espagnol champion du monde et sur le Néerlandais, tandis que Cucurella a joué aux côtés de Trent contre Elche.

Les blessures compliquent encore davantage le tableau : sur quatre joueurs touchés par des blessures de longue durée dans les rangs de l'équipe, trois sont des défenseurs — Militao, Mendy et Asencio —, ce qui oblige les deux défenseurs centraux à augmenter leur temps de jeu et à compenser des absences forcées pour cause de suspension, comme cela a été le cas avec Huijsen.

Tous ces facteurs s'accumulent : erreurs individuelles, blessures et manque d'harmonie, de quoi inquiéter le staff technique et poser une grande question. Jusqu'à quand Courtois pourra-t-il porter seul la défense du Real Madrid sur ses épaules ?



