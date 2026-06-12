Le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, anticipe sereinement la stratégie du club merengue, qui finira par explorer des options pour lui succéder, tout en affirmant son désir de boucler sa carrière au Santiago Bernabéu.

Lors d’une conférence de presse organisée avec la sélection belge pour évoquer son avenir, le gardien a déclaré : « Au Real Madrid, la politique veut que l’on renouvelle le contrat année après année dès que l’on atteint l’âge de 30 ans. Je suis donc tout à fait serein à ce sujet. Si je maintiens mon niveau de jeu actuel, le renouvellement ne posera aucun problème. Mais le Real est un club d’élite, et le moment venu, il devra aussi songer à mon successeur. Pour moi, l’idéal serait de pouvoir terminer ma carrière à Madrid. »

Interrogé sur l’arrivée de José Mourinho au poste d’entraîneur, il a ajouté : « Xabi Alonso m’a contacté l’an dernier après avoir signé son contrat. Pour l’instant, tous les joueurs sont concentrés sur la Coupe du monde, et le club le sait. »

Interrogé sur sa relation avec le technicien portugais, avec qui il a brillé à Chelsea, le gardien a confié : « Notre relation a parfois connu des accrocs, sourit-il. Il m’est arrivé d’être laissé sur le banc, comme contre Everton après avoir concédé deux centres encaissés face à Aston Villa. C’était sa façon de me provoquer. La semaine suivante, j’ai repris ma place face à West Ham et j’ai réalisé cinq ou six arrêts décisifs. Mourinho est un entraîneur très direct, et moi aussi. Du coup, notre relation a toujours été très bonne.

Enfin, le gardien a confié qu’il avait envisagé de mettre un terme à sa carrière après une rupture des ligaments croisés : « À l’époque, je me suis mis à réfléchir à l’avenir. Ces périodes de repos m’ont donné de la force. Pas de pression pour enchaîner quatre matchs décisifs en Ligue des champions en deux semaines, Je pouvais me rendre à la salle de sport pour laisser mon corps récupérer. Et même lorsque je n’étais pas convoqué par l’ancien sélectionneur national, j’ai remarqué que je récupérais bien pendant ces périodes. »