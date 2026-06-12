Courtois lance un défi à Salah en rappelant un souvenir douloureux… et anticipe déjà le plan de jeu des Pharaons

Thibaut Courtois, le gardien de but de l’équipe nationale belge, a adressé un message peu encourageant à son ancien coéquipier Mohamed Salah, capitaine de l’équipe nationale égyptienne, avant la rencontre entre les deux formations.

Les Pharaons entameront leur parcours dans la Coupe du monde 2026 par une rencontre avec les Diables Rouges, lundi prochain.

Les deux hommes ont été coéquipiers à Chelsea et se sont ensuite retrouvés adversaires en finale de la Ligue des champions 2022, lorsque le gardien belge défendait les couleurs du Real Madrid et l’attaquant égyptien celles de Liverpool.

«Mohamed Salah est un bon ami, nous avons souvent joué ensemble et l’un contre l’autre», a déclaré Courtois au journal HLN.

Il a ajouté : « Salah est un élément extrêmement important pour l’équipe d’Égypte, mais j’espère que le scénario sera le même qu’en finale à Paris en 2022. »

Le gardien belge avait brillé, repoussant les tentatives des Reds, avant que Vinícius Júnior ne scelle la victoire madrilène à la 59^e minute.

Il a ajouté : « Ce fut une soirée difficile pour Mohamed Salah, mais c’est un grand joueur et nous devons nous méfier de lui. »

Et de conclure : « L’Égypte va se montrer patiente, bien organisée défensivement et dangereuse en contres. »