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Khaled Mahmoud

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Courtois laisse entrevoir une décision surprenante après la Coupe du monde

T. Courtois
Belgique
Coupe du monde
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Courtois s'apprête à passer le relais après la Coupe du monde

Alors qu’il s’apprête à défendre les cages de la sélection belge lors de la Coupe du monde 2026, Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid, a créé la surprise en laissant entendre qu’il pourrait prendre une décision majeure pour son avenir international dès la fin de la Coupe du monde nord-américaine, une annonce susceptible de décevoir les supporters des « Diables Rouges ».

Le gardien de 34 ans a reconnu, lors d’un point presse organisé au camp de base des Diables Rouges, que son aventure en équipe nationale approchait de son terme. Il a confié aux journalistes : « Il y a de fortes chances (que je prenne ma retraite internationale). Je ne sais pas si c’est le bon moment pour en parler, mais il y a beaucoup plus de chances que je ne continue pas avec la sélection nationale après la Coupe du monde que de chances que je reste. »

Le gardien a expliqué que sa volonté de préserver sa carrière au Real Madrid le plus longtemps possible motivait cette décision, ajoutant : « J’ai 34 ans et je dois penser à mon physique, à l’effort que cela représente ; je veux continuer à jouer au plus haut niveau pendant encore plusieurs années, et je pense qu’il est temps de passer le flambeau aux jeunes talents, à la nouvelle génération. »

Rappelons que la Belgique, présente dans le groupe G de la Coupe du monde aux côtés de l’Égypte, de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande, cherche à se rattraper après son élimination prématurée au Qatar en 2022 et à retrouver le niveau qui lui avait permis de terminer troisième en Russie en 2018.

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