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Courtois fait le bonheur du Real Madrid : 80 % des médias espagnols « mentent »

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T. Courtois
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É.-U.

Il s'est dit surpris par les critiques adressées à l'encontre de l'Égypte.

Le gardien belge Thibaut Courtois a confirmé son intention de terminer sa carrière au Real Madrid, écartant toute idée de retour dans le championnat belge, à la veille de la rencontre entre la sélection de son pays et l’Iran, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

« Je n'envisage pas de rejouer en Belgique, le championnat belge, c'est du passé pour moi. Mon objectif est de terminer ma carrière au Real Madrid », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le portier des « Diables Rouges » a toutefois mis en garde contre toute sous-estimation de la sélection iranienne, malgré les contraintes qui pèsent sur elle : « L’Iran est une équipe dangereuse qui a réalisé une bonne performance face à la Nouvelle-Zélande, et nous devons être parfaitement préparés. »

Il a également regretté les critiques adressées à la prestation des siens contre l’Égypte : « Je ne comprends pas pourquoi on a été autant sanctionnés. Cette Coupe du monde réserve beaucoup de surprises, et nos nombreuses passes manquées nous ont pénalisés. »

Il a également insisté sur l’importance de terminer en tête du groupe afin de limiter les déplacements et de rester à Seattle, un atout pour les joueurs et leurs familles, rappelant les difficultés logistiques rencontrées en Russie.

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Enfin, il a critiqué la presse espagnole – « 80 % de ce qui est écrit est faux, et cela nuit aux joueurs » – tout en saluant l’éthique professionnelle des sportifs nord-américains de la NBA ou de la NFL, estimant que les footballeurs ont « des leçons à tirer de leur exemple ».

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