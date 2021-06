Courtisé par le Bayern et le Real, Dumfries va rester concentré

Performant depuis le début de l'Euro, le latéral de 25 ans suscite les convoitises. Mais son sélectionneur l'assure : il saura garder la tête froide.

Le sélectionneur des Pays-Bas, Frank de Boer, n'a aucune inquiétude quant à la concentration de Denzel Dumfries pour l'Euro 2020, l'arrière latéral très apprécié du PSV l'objet de nombreuses rumeurs, avec des intérêts supposés du Bayern Munich et du Real Madrid. Il faut dire qu'avec deux buts marqués depuis le début de la compétition, Denzel Dumfries impressionne et est l'un des grands artisans des trois victoires néerlandaises en autant de rencontres. Pour le grand bonheur de son sélectionneur.

"C'est formidable pour Denzel la façon dont il a joué. Lorsque vous jouez sur une scène comme celle-ci, vous savez que les gens sont à la recherche et que certains clubs s'intéresseront à vos performances. Vous voulez vous montrer à votre meilleur niveau. C'est génial pour tout le monde", a d'abord confié le technicien.

"Il sait pourquoi il est ici et c'est la chose la plus importante"

"Donc, quand il y a des rumeurs, c'est normal mais je suis sûr que Denzel peut y faire face. Il sait pourquoi il est ici et c'est la chose la plus importante. Il le lira, il en entendra parler mais je n'ai pas peur qu'il fasse des choses étranges à cause de ces rumeurs", a ensuite assuré Frank De Boer, serein pour son latéral droit.

Donyell Malen ne passe pas non plus inaperçu, Liverpool faisant partie de ceux qui ont été liés à l'attaquant de 22 ans, lequel n'a joué que 93 minutes en trois matchs lors de l'Euro 2020. Frank De Boer a expliqué pourquoi le jeune talent du PSV ne dispose pas d'un temps de jeu conséquent depuis le début de la compétition.

"Le niveau international, c'est le plus haut niveau. Tout le monde regarde. Il s'agit aussi de jouer contre d'autres adversaires. Il doit se montrer à chaque match encore et encore. Il a les qualités pour devenir un grand joueur international, mais il doit d'abord le montrer non seulement dans un match mais sur plusieurs matchs. Nous sommes tous convaincus qu'il peut le faire et quand vous connaissez votre football, vous pouvez voir la qualité de ce joueur, c'est évident, et c'est normal que tout le monde aime sa qualité".