Adoubé par Benjamin Pavard, Lucas Hernandez aurait dit "oui" au Bayern Munich

Le latéral droit de Stuttgart va rejoindre le Bayern Munich l'été prochain et aimerait voir son compatriote venir également en Bavière.

Benjamin Pavard et Lucas Hernandez ont été les surprises du chef lors de la dernière Coupe du monde. Pas appelé avant le mois de mars, les deux latéraux ont fait leur première apparition lors des matches amicaux au mois de mars et ont finalement déjoué les pronostics en étant appelé pour disputer la Coupe du monde en Russie. Mieux encore, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez se sont imposés comme des titulaires dans le système de Didier Deschamps et ont disputé l'intégralité de la compétition.

D'ailleurs, le légendaire but de Benjamin Pavard face à l'Argentine est également à mettre au crédit du latéral gauche de l'Atletico Madrid, passeur décisif. Et le duo pourrait être bientôt reconstitué en club. En effet, c'est désormais officiel, le défenseur de Stuttgart jouera pour le Bayern Munich à partir de la saison prochaine, et ce pourrait aussi être le cas du défenseur de l'Atletico Madrid. L'hiver dernier, les Bavarois ont manifesté leur intérêt pour Lucas Hernandez mais n'ont pas réussi à conclure l'affaire et ont déjà programmé de revenir à la charge l'été prochain.

Lucas Hernandez aurait dit "oui" au Bayern

Dans une interview accordée à Sport Bild, Benjamin Pavard a poursuivi l'opération séduction du Bayern Munich. L'international français a avoué qu'il aimerait avoir la chance de voir son compatriote le rejoindre cet été : "Nous sommes de très bons amis et je pense que ce serait fantastique si Lucas venait aussi au Bayern. Il a prouvé qu'il était un excellent joueur, on a d'abord joué ensemble pour la France, puis si on joue ensemble pour le Bayern - cela me rendrait fier. Mais, c'est une affaire entre le Bayern Munich et Lucas Hernandez".

Pour rappel, Lucas Hernandez, sous contrat avec l'Atletico Madrid jusqu'en juin 2024, dispose d'une clause libératoire de 80 millions d'euros. Le Bayern Munich s'était dit prêt à payer la clause libératoire cet hiver mais n'avait pas eu le temps de convaincre le joueur. Toujours selon les informations de Sport Bild, un accord aurait été trouvé avec Lucas Hernandez et ce dernier abandonnera l'Atletico Madrid l'été prochain.

L'agent Giovanni Branchini serait intervenu pour aider les deux parties à se mettre d'accord. Il avait déjà participé au transfert de James Rodriguez entre le Real Madrid et le Bayern Munich. Il y a quelques jours, Uli Hoeness avouait sur Sport1 que si l'occasion de signer Lucas Hernandez se présente, il serait prêt à payer sa clause libératoire : "J'imagine que nous le paierons si nous avons l'occasion de l'obtenir". Tout indique que Lucas Hernandez aura un choix crucial à faire cet été pour l'avenir de sa carrière entre rester à l'Atletico Madrid ou signer au Bayern Munich. Et selon toute vraisemblance, c'est bel et bien lui qui aura le dernier mot.