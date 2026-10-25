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Le Real Madrid a reçu une nouvelle encourageante avant le choc majeur de dimanche face au FC Barcelone, lors du Clásico : Thibaut Courtois tente de se remettre d’une maladie soudaine. Le gardien belge devait initialement manquer le déplacement en Catalogne, mais il reste optimiste quant à sa participation au plus grand match de la saison espagnole.

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Courtois lutte pour surmonter la maladie

Le Real Madrid a été confronté à une inquiétude de dernière minute concernant l’état de santé de son gardien vedette Courtois, quelques heures seulement avant d’affronter son rival, le FC Barcelone. Dimanche matin, le club a publié un communiqué confirmant que l’international belge se retirait du groupe en raison de symptômes grippaux.

Selon The Athletic, la situation a évolué favorablement : le gardien de 34 ans espère toujours faire le déplacement pour rejoindre ses coéquipiers. Courtois tient absolument à être disponible pour cette affiche de prestige.

Le Real Madrid compte actuellement six points de retard sur le FC Barcelone en tête du classement, ce qui rend une victoire indispensable pour préserver ses espoirs de titre. Malgré l’amélioration récente de ses résultats sur la scène nationale et européenne, après ses victoires contre Séville et le RB Leipzig, perdre un joueur du calibre de Courtois serait un coup dur. Le club suit l’évolution de son état heure par heure avant de prendre une décision définitive quant à sa présence dans le groupe.

Mourinho a prévu des solutions de repli

Si Courtois ne se rétablit pas à temps pour le coup d’envoi, sa doublure Andriy Lunin est prête à prendre le relais. L’international ukrainien connaît les grands rendez-vous : il a déjà assuré l’intérim lors de précédentes absences du Belge. Arrivé au Real Madrid en même temps que Courtois en 2018, Lunin a disputé 43 matches de Liga au cours des cinq dernières saisons, se montrant une doublure fiable.

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Pour ne pas manquer de gardiens, Mourinho a fait appel à des renforts issus des équipes de jeunes. Illia Voloshyn, gardien de l’équipe C du club, a été intégré au groupe qui fera le déplacement par précaution. Le jeune Ukrainien, qui a représenté son pays chez les moins de 20 ans, n’a pas encore fait ses débuts professionnels en équipe première, mais il apporte une solution supplémentaire aux côtés de Sergio Mestre dans le groupe retenu pour le match.

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Une figure légendaire dans les buts

L’importance de Courtois pour le Real Madrid est immense : il s’est imposé comme l’un des tout meilleurs gardiens du monde, si ce n’est le meilleur. Depuis son arrivée en provenance de Chelsea à l’été 2018, il a réalisé le total impressionnant de 98 matches sans encaisser de but en Liga.

Courtois reste un pilier du Real Madrid pour sa neuvième saison depuis son transfert de Chelsea en 2018. Il a remporté 12 trophées, dont trois titres de Liga et deux Ligues des champions. Si le contrat actuel du gardien expérimenté expire à la fin de cette saison, les négociations avancent favorablement et une prolongation de 12 mois devrait le maintenir à Madrid jusqu’en 2028.

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Mourinho face à des choix difficiles pour composer son équipe

Si la situation dans les buts retient l’attention, le Real Madrid sait déjà qu’il devra se passer de l’une de ses principales menaces offensives. Vinicius Junior ne peut pas être retenu, car il purge toujours une suspension de quatre matches dans les compétitions nationales.