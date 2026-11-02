Dans un événement sans précédent, un climat de confusion et de flou s'est installé dans la capitale saoudienne Riyad, après une rupture totale de communication avec le club émirati de Shabab Al-Ahli, à moins de 24 heures de sa confrontation décisive face à Al-Hilal en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Des sources bien informées ont révélé au journal « Asharq Al-Awsat » que la Confédération asiatique de football et son homologue saoudienne, en plus de la direction du club d'Al-Hilal, tentent depuis des heures d'entrer en contact avec la direction du club émirati pour connaître l'heure d'arrivée de la délégation de l'équipe à Riyad, sans recevoir la moindre réponse jusqu'à 13h39 (heure saoudienne) ce lundi.

Riyad se prépare à accueillir la rencontre attendue entre Al-Hilal et Shabab Al-Ahli demain mardi, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la zone Asie de l'Ouest en Ligue des champions d'Asie de l'élite.

Un flou qui menace l'organisation

Les sources ont précisé que la direction de Shabab Al-Ahli n'a toujours pas fixé l'heure d'arrivée de la délégation de l'équipe, et n'a répondu à aucun des appels passés par les parties concernées pour organiser l'accueil, l'hospitalité et l'hébergement, malgré l'approche inquiétante de l'heure du match, tandis que d'autres sources ont indiqué que la délégation est attendue avant le coucher du soleil aujourd'hui.

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Un certain nombre de dirigeants du club de Shabab Al-Ahli étaient déjà arrivés à Riyad hier dimanche, aux côtés du commissaire du match et du corps arbitral chargé de diriger la rencontre, ce qui a accru la perplexité des organisateurs quant à la raison du retard de la délégation principale et de l'absence de date d'arrivée fixée.

En raison de ce flou, le sort de la réunion technique du match, qui devait se tenir à 15h cet lundi, est devenu incertain, puisqu'il n'est toujours pas clair si elle se tiendra à l'heure prévue ou si elle sera reportée en soirée dans l'attente de l'arrivée de la délégation émiratie.

Une publication supprimée qui alimente la polémique

Dans le même contexte, la polémique s'est intensifiée après que des utilisateurs ont partagé sur les réseaux sociaux une publication qu'ils ont attribuée au compte officiel du club de Shabab Al-Ahli au sujet de la confrontation attendue face à Al-Hilal, soulignant que la publication avait ensuite été supprimée.

Cela intervient alors que le club avait publié hier une liste de ses adversaires du mois de novembre, en tête desquels figure Al-Hilal, tandis que son site internet affiche toujours un compte à rebours pour le match attendu demain.

Cette scène nébuleuse survient quelques heures avant le sommet asiatique attendu, laissant toutes les parties concernées dans l'attente d'un seul appel de Dubaï qui déterminera le sort de l'organisation du match.