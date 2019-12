Coupe Gambardella : le PSG avec Kalimuendo et Michut à Évry dimanche

Éliminés en à l'issue de la phase de groupe, et vainqueurs de leur dernier match mercredi contre Galatasaray (1-0), les 19 ans du PSG vont maintenant se tourner vers la Coupe Gambardella. Ce dimanche, ils se déplacent à Évry (R3) pour y affronter leurs voisins à 14h30 dans le cadre du 1er tour fédéral.

L'entraîneur Stéphane Roche pourra compter sur le retour de son buteur Arnaud Kalimuendo, touché aux adducteurs en début de semaine. L'attaquant Kenny Nagera, qui avait été laissé au repos en Coupe d'Europe, sera également de la partie.

Plusieurs 2003 feront le déplacement avec le groupe. Ce sera le cas du prometteur Édouard Michut. Cadre de sa génération au PSG, le milieu de terrain sera accompagné de Soumaila Coulibaly, avec lequel il a honoré sa convocation en équipe de la semaine dernière.

