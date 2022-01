Coupe du Roi : Lopetegui très en colère après le derby de Séville

Le derby de Séville pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Roi aura donc eu besoin de deux jours pour aller à son terme.

Joan Jordan conduit à l'hôpital

Samedi, la rencontre avait été interrompue après des jets de projectile, dont une barre qui avait touché Joan Jordan à la tête, obligeant le joueur du Séville FC à être conduit à l'hôpital.

Certains du côté du Betis ont pourtant accusé leur adversaire d'avoir accentué sa blessure pour provoquer l'interruption d'un match qui a repris ce dimanche, 24h après les faits.

"Joan Jordan est arrivé à l’hôpital avec une tension de 16-13. Je trouve cela dommageable que d’autres footballeurs fassent ce qu’ils ont fait", a ouvertement critiqué Julen Lopetegui après ce deuxième acte.

"Je ne comprends pas qu'on ait pu jouer aujourd'hui"

Le technicien andalou a ensuite vertement critiqué la décision de faire rejouer la rencontre dès ce dimanche, conduisant à l'élimination de son équipe, finalement battue 2-1 et éliminée.

"Soit tu ne condamnes soit tu ne condamnes pas. Je ne comprends pas qu’on ait pu jouer aujourd’hui, alors que le joueur agressé est blessé, parce qu’il ne peut tout simplement pas jouer", a-t-il lancé.

"Il était possible de jouer un autre jour, de nombreuses possibilités existaient. Dans ce cas précis, la justice n’existe pas. On aurait pu ne pas se présenter sur la pelouse, je pense que la raison l'a emporté. Si tu ne te présentes pas, tu es éliminé et tu ne joues pas les prochaines coupes. Qu'aurions-nous dû faire?"

Une triste situation pour l'actuel deuxième du classement en Liga, qui ne pourra donc pas poursuivre sa route en coupe, au contraire de son voisin, le Betis, qualifié pour les quarts de finale.