Coupe du Roi - Après la défaite 2-0 du Barça, Séville va obliger Messi à sortir le bleu de chauffe au retour

Les Sévillans ont exploité les changements opérés par Valverde pour prendre 2 buts d'avance avant le match retour au Camp Nou.

Le FC Séville avait une opportunité en or pour prendre l'avantage dans ce quart de finale de la Coupe du Roi contre Barcelone et il en a profité. Ernesto Valverde avait décidé de reposer Luis Suarez, sur le banc et Lionel Messi, non convoqué. Les Andalous en ont profité pour prendre deux buts d'avance avant le match retour au Camp Nou.

Coutinho et Suarez sont entrés sans inverser la tendance

Après une première mi-temps calme, où seuls Malcom et Ben Yedder se sont illsutrés, Séville est monté en puissance en seconde, dans le sillage de Navas, Quincy Promes et Ever Banega, de retour à son meilleur niveau. Sarabia et Ben Yedder ont ainsi offert la victoire à leur équipe face à un Barça qui aura fait rentrer Coutinho et Suarez, mais trop tard.

Les Catalans ont coulé face à la pression mise par Séville, extrêmement bien disposé sur le terrain, obligeant les culès à abuser des ballons longs en direction du nouveau venu, Kevin-Prince Boateng. Valverde sait désormais qu'il devra faire appel à Lionel Messi s'il veut renverser la tendance lors du match retour, dès la semaine prochaine, le mercredi 30 janvier.

L'Argentin, déjà remplaçant dimanche dernier contre Alavès avant de rentrer et d'inscrire le troisième but des siens, n'était pas du déplacement en Andalousie. Il devra sortir le bleu de chauffe au Camp Nou et compter sur le soutien du public pour guider son équipe vers un retournement de situation dont ils ont le secret. Une obligation si le Barça ne veut pas dire adieu à cette Coupe, dont il est quadruple tenant du titre.