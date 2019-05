Coupe du monde U20 - L'Uruguay et l'Ukraine réussissent leur entrée en matière

Au Mondial U20, l'Uruguay est venu à bout de la Norvège (3-1), tandis que l'Ukraine a connu la même réussite face aux Etats-Unis (2-1).

Pour la deuxième journée de la Coupe du monde U20, qui se déroule actuellement en , l' et l' ont réussis leur entrée en matière, respectivement face à la Norvège et aux Etats-Unis. Les Bleuets, eux, feront leur entrée en lice dimanche (18h00) face à l' , dans le groupe E.



Groupe C : Uruguay 3-1 Norvège

Buts : Nunez (21e), Ginella (29e), Borchgrevink (47e) et Rodriguez (87e)

Groupe D : Ukraine 2-1 Etats-Unis

Buts : Buletsa (26e), Servania (32e) et Popov (51e)

Un peu plus tôt dans la soirée, la Nouvelle-Zélande et le Nigeria n'avaient pas fait dans la demi-mesure en venant respectivement à bout du Honduras (5-0) et du (4-0).