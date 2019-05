Coupe du monde U20 - L'Uruguay et la Nouvelle-Zélande qualifiés, les États-Unis se relancent

La journée de lundi a été intense en Pologne avec des victoires importantes dans les Groupes C et D. La France affronte le Panama ce mardi.

La deuxième journée des Groupes C et D dans la U20 a permis à de nombreuses équipes de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition qui se dispute en . Ainsi, l' , la Nouvelle-Zélande et l' sont assurés de disputer la phase éliminatoire de ce mondial.

Battus lors de leur entrée en lice par l'Ukraine, les États-Unis se sont bien repris avec un succès (2-0) face au . Le jeune attaquant d' , Sebastian Soto, a été le héros de cette rencontre grâce à son doublé.

Après son succès initial contre l' samedi (2-0), les Bleuets de Bernard Diomède disputent ce mardi à 18 heures leur deuxième rencontre face au , dans le Groupe E.

Les résultats

Groupe C : Honduras 0-2 Uruguay

Buteurs : Acevedo (41e) et Schiappacasse (90e+1)

Groupe C : Norvège 0-2 Nouvelle-Zélande

Buteurs : Stensness (71e) et Kitolano (83e, csc)

Groupe D : 0-1 Ukraine

L'article continue ci-dessous

Buteur : Popov

Groupe D : États-Unis 2-0 Nigeria

Buteur : Soto (18e, 46e)