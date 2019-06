Coupe du monde U20 - Le Mali crée la sensation en sortant l'Argentine (2-2, 5-4 t.a.b.)

Les Aiglons ont su sortir l'un des favoris de la compétition après un scénario fou et une égalisation d'Aboubacar Konté au bout de la prolongation.

Il ne fait pas bon être favori dans cette U20. Après la , sortie par les États-Unis dès les huitièmes de finale, l' a été également éliminée aux portes des quarts de finale. La jeune Albiceleste a longtemps pensé tenir sa qualification mais c'était sans compter sur le , surprenant et tenace jusqu'au bout.

Cela restera comme l'un des meilleurs matches du tournoi en avec des rebondissements, une prolongation haletante et une séance de tirs au buts fatidique. À ce petit jeu, le Mali a été plus fort mentalement en revenant à chaque fois au score.

Konté, le supersub malien

Abdoulaye Diaby, auteur de la première égalisation, est passé par toutes les émotions puisqu'il a donné l'avantage à la sélection sud-américaine en tout début de la prolongation après un but contre-son-camp. Il a fallu attendre la 121e minute pour voir le Mali arracher les tirs au but avec la réalisation d'Aboubacar Konté, sorti du banc quelques instants plus tôt. Lors des penaltys, l'équipe de Manoutou Kané a été plus inspirée en ne ratant aucune de ses tentatives. Tomas Chancalay a été le seul à ne pas convertir du côté argentin.

À l'image du , toujours en lice dans la compétition, les Aiglons symbolisent un certain renouveau du football africain et de sa jeunesse, loin des tourments de la de la CAF qui a terni l'image du continent. Ils défieront l' dès vendredi pour une place dans le dernier carré.