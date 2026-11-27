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Les sélections arabes s'apprêtent à disputer des affiches relevées en seizièmes de finale de la Coupe du monde U17, une phase à élimination directe qui ne laisse aucune place à l'erreur.

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Les regards se tournent vers l'Arabie saoudite, qui affrontera la Belgique après des résultats remarquables en phase de groupes, marqués notamment par une victoire contre la France, avant de valider son billet pour la phase à élimination directe en s'imposant face à Haïti.

Les jeunes Saoudiens passeront un nouveau test européen face à la sélection belge, avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans le tournoi.

Le Maroc, de son côté, défiera le Chili dans un match où les Lionceaux de l'Atlas chercheront à prolonger la présence arabe dans la compétition et à se hisser au tour suivant. L'Égypte, elle, se prépare à un rendez-vous de taille face à la Colombie, après s'être qualifiée pour les seizièmes de finale en tant que deuxième du groupe A, grâce à sa victoire 4-1 contre le Panama.

L'Algérie affrontera le Venezuela, avec l'objectif de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

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Le programme des seizièmes de finale comprend plusieurs autres affiches de choix, notamment Italie-Tadjikistan, Croatie-Uruguay, Brésil-Mozambique, Mexique-Argentine, Espagne-Ouzbékistan et Australie-Sénégal.

La République d'Irlande sera également opposée à la Côte d'Ivoire, le Mali à la République dominicaine, la Corée du Sud au Japon, la Serbie à la Chine, la Grèce à l'Équateur et la France à l'Ouganda.

La Coupe du monde U17 se déroule au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026, avec 48 sélections engagées. Les vainqueurs des seizièmes de finale se qualifieront pour les huitièmes, alors que la lutte pour le titre mondial s'intensifie.