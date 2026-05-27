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Coupe du monde sur Peacock : couverture en espagnol, tarifs d’abonnement, essais gratuits, offres spéciales et autres informations utiles

GOAL explique comment les supporters peuvent regarder en direct les matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sur Peacock.

Le compte à rebours de la Coupe du monde de la FIFA 2026 est entré dans sa phase finale. Pour les puristes du football aux États-Unis qui veulent vivre le tournoi avec intensité, passion et finesse tactique, les retransmissions en espagnol font référence.

En tant que plateforme de streaming exclusive de la division sportive en espagnol de NBCUniversal, Peacock s’impose comme la destination de référence pour suivre ce tournoi historique réunissant 48 équipes. Grâce à une couverture complète signée Telemundo Deportes et Universo, Peacock diffusera en direct et en espagnol les 104 matchs, du coup d’envoi à l’Estadio Azteca le 11 juin jusqu’à la finale au MetLife Stadium le 19 juillet 2026.

GOAL vous propose un guide complet pour suivre la Coupe du monde 2026 sur Peacock, avec les tarifs d’abonnement en temps réel, les offres promotionnelles en cours, les bons plans cachés et les informations techniques essentielles.



Calendrier des prochains matchs de la Coupe du monde à la télévision

Mexico vs Afrique du Sud
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Corée du Sud vs Tchéquie
beIN SPORTS 1

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beIN SPORTS CONNECT
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Canada vs Bosnie Hérzégovine
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
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M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Etats-Unis vs Paraguay
beIN SPORTS 1

Regardez en direct sur

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beIN SPORTS CONNECT
Free
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Qatar vs Suisse
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
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6play
myCANAL
Brésil vs Maroc
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Haïti vs Écosse
beIN SPORTS 1

Regardez en direct sur

beIN SPORTS 1
beIN SPORTS CONNECT
Free
myCANAL
Australie vs Turquie
beIN SPORTS CONNECT
Allemagne vs Curacao
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Pays-Bas vs Japon
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Côte d'Ivoire vs Ecuador
beIN SPORTS CONNECT
Suède vs Tunisie
beIN SPORTS CONNECT
Espagne vs Cap-Vert
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Belgique vs Egypte
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Arabie Saoudite vs Uruguay
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Iran vs Nouvelle-Zélande
beIN SPORTS CONNECT
France vs Sénégal
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
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6play
myCANAL
Irak vs Norvège
Molotov

Regardez en direct sur

Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Argentine vs Algérie
beIN SPORTS CONNECT
Autriche vs Jordanie
beIN SPORTS CONNECT
Portugal vs DR Congo
Molotov

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Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Angleterre vs Croatie
Molotov

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Molotov
beIN SPORTS 1
M6
M6+
beIN SPORTS CONNECT
Free
6play
myCANAL
Ghana vs Panama
beIN SPORTS CONNECT
Ouzbékistan vs Colombie
beIN SPORTS CONNECT
Tchéquie vs Afrique du Sud
Molotov

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Molotov
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M6
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Suisse vs Bosnie Hérzégovine
Molotov

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Molotov
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Canada vs Qatar
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Mexico vs Corée du Sud
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Etats-Unis vs Australie
Molotov

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Écosse vs Maroc
Molotov

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Brésil vs Haïti
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Turquie vs Paraguay
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Pays-Bas vs Suède
Molotov

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Allemagne vs Côte d'Ivoire
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Ecuador vs Curacao
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Tunisie vs Japon
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Espagne vs Arabie Saoudite
Molotov

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Belgique vs Iran
Molotov

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Uruguay vs Cap-Vert
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Nouvelle-Zélande vs Egypte
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Argentine vs Autriche
Molotov

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France vs Irak
Molotov

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Norvège vs Sénégal
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Jordanie vs Algérie
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Portugal vs Ouzbékistan
Molotov

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Angleterre vs Ghana
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Panama vs Croatie
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Colombie vs DR Congo
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Suisse vs Canada
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Bosnie Hérzégovine vs Qatar
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Maroc vs Haïti
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Écosse vs Brésil
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Free
6play
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Afrique du Sud vs Corée du Sud
beIN SPORTS CONNECT
Tchéquie vs Mexico
beIN SPORTS CONNECT


Offres Peacock pour la Coupe du monde et coûts d’abonnement

L'interface haut de gamme de Peacock regroupe tous les matchs sous un même toit numérique, ce qui signifie que vous n'aurez pas à passer d'une application à l'autre pour suivre les différents groupes. NBCUniversal organise sa plateforme en trois niveaux distincts, mais les fans de football doivent lire attentivement les conditions générales avant de s'abonner :


Niveau d’abonnement

Prix mensuel

Prix annuel

Inclut-il les matchs de la Coupe du monde en direct ?

Idéal pour

Peacock Select

7,99 $/mois

79,99 $/an

Non

Bibliothèque Budget TV/Bravo en rattrapage

Peacock Premium

10,99 €/mois

109,99 $/an

OUI (avec publicités)

Diffusion intégrale des tournois

Peacock Premium Plus

16,99 €/mois

169,99 $/an

OUI (VOD sans publicité)

Téléchargements hors ligne + NBC locale en direct 24 h/24, 7 j/7

⚠️ CONSEIL D’EXPERT : Évitez le piège « Select ».

Peacock a récemment lancé une formule économique, Peacock Select (7,99 $/mois). Bien qu’alléchante, cette offre exclut toute couverture sportive en direct, y compris les tournois. Pour suivre la Coupe du monde 2026, il vous faudra donc opter au minimum pour Peacock Premium (10,99 $/mois).




Promotions, offres et essais gratuits Peacock du moment

Bien que Peacock n’offre plus d’essai gratuit permanent aux nouveaux utilisateurs, plusieurs promotions vérifiées et partenariats permettent de réduire le coût de l’abonnement à la Coupe du monde :

  • Le pack Apple TV+ : regroupez vos abonnements en optant pour le pack officiel Apple TV+ et Peacock Premium à 14,99$ par mois, soit une économie de 33 % par rapport aux souscriptions individuelles.
  • Inclus dans Instacart Plus : les abonnés actifs à Instacart Plus (9,99 $/mois ou 99 $/an) reçoivent automatiquement un abonnement Peacock Premium gratuit. Si vous utilisez déjà ce service de livraison, connectez simplement vos comptes dans les paramètres Instacart pour débloquer l’accès à la Coupe du monde.
  • Avantage Walmart+ Choice : les abonnés Walmart+ (12,95 $/mois) disposent d’un avantage streaming numérique renouvelable. Ils peuvent activer soit Peacock Premium, soit Paramount+ Essential, et changer de service tous les 90 jours — pratique pour basculer vers Peacock juste avant le coup d’envoi du 11 juin.
  • Offre de fidélisation « Annulation » : astuce communautaire bien connue des abonnés annuels. Rendez-vous dans les paramètres de votre compte et cliquez sur « Annuler l’abonnement » juste avant le renouvellement pour déclencher une offre de rétention automatisée. Elle ramène souvent le prix d’une année supplémentaire de Peacock Premium à 39,99 $/an, soit une remise substantielle.

Fonctionnalités de streaming Premium pour la Coupe du monde 2026

En regardant le tournoi en direct sur Peacock, vous profiterez d’une série de fonctionnalités numériques personnalisées, spécialement conçues pour cette édition du 30^e anniversaire :

  • Telemundo Deportes Master Audio : plongez dans l’univers sonore haute fidélité orchestré par la dream team des commentateurs, emmenée par l’emblématique Andrés Cantor, pour une expérience home cinema immersive.
  • Interactive Gold Hub : activez les statistiques en temps réel, les schémas tactiques, le classement actualisé de la phase de groupes et des alertes but instantanées pour chaque rencontre, directement sur votre écran.
  • Catch-Up Fast Forward : en cas de connexion tardive, le lecteur Peacock propose un résumé automatisé de 5 minutes sur les moments clés avant de basculer sans transition vers la rencontre en direct.
  • Flux « Hoy en el Mundial Studio » : accédez 24h/24 à des analyses d’avant-match, des résumés d’après-match et à des tables rondes tactiques diffusées en direct depuis les villes hôtes.

Comment configurer Peacock pour la Coupe du monde

Configurez Peacock en moins de deux minutes sur n’importe quel appareil de streaming courant (Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV ou les téléviseurs connectés récents) :

  1. Créer un compte ou s’y connecter : ouvrez PeacockTV.com dans le navigateur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile, souscrivez à l’abonnementPremium et saisissez vos informations de paiement.
  2. Téléchargez l’application : Ouvrez l’App Store de votre téléviseur ou de votre clé de streaming, recherchez « Peacock » et appuyez sur « Télécharger ».
  3. Associez votre appareil : lancez l’application sur votre téléviseur. Un code d’activation unique apparaîtra. Scannez simplement le QR code affiché avec l’appareil photo de votre smartphone pour vous connecter immédiatement, sans saisir de mot de passe.
  4. Enfin, accédez à la section « Sports», choisissez « Football » comme centre d’intérêt principal et épinglez la page d’accueil de la Coupe du monde de la FIFA 2026 directement sur l’écran d’accueil de l’application.


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