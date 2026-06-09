Coupe du monde sur Molotov : comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

Molotov, plateforme de streaming française détenue par le groupe américain Fubo, diffusera 54 matchs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA.

La plateforme diffuse en ligne plusieurs chaînes de télévision françaises, dont la chaîne gratuite M6, détentrice des droits de diffusion de la phase finale de la Coupe du monde 2026 en France.

Si M6 propose déjà ses programmes en direct et à la demande via son application et sa plateforme M6+, la chaîne est également disponible en streaming sur Molotov.

GOAL vous présente ci-dessous la liste des rencontres diffusées en direct sur Molotov.

Quels matchs de la Coupe du monde seront diffusés en direct sur Molotov ?

Concrètement, M6 diffusera 32 rencontres de la phase de groupes, neuf des seizièmes de finale, six huitièmes de finale, trois quarts de finale, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et bien sûr la finale.

Ci-dessous, la liste complète des rencontres de la phase de groupes que M6 diffusera, avec leurs dates et horaires.

Date Match Heure du coup d’envoi (CEST) 11 juin Mexique vs Afrique du Sud 21 h 12 juin Canada - Bosnie-Herzégovine 21 h 13 juin Qatar - Suisse 21 h 14 juin Brésil - Maroc 00 h 14 juin Allemagne - Curaçao 19 h 14 juin Pays-Bas – Japon 22 h 15 juin Espagne - Cap-Vert 18 h 15 juin Belgique - Égypte 21 h 16 juin Arabie saoudite - Uruguay 00 h 16 juin France - Sénégal 21 h 17 juin Irak - Norvège 00 h 17 juin Portugal - RD Congo 19 h 17 juin Angleterre - Croatie 22 h 18 juin République tchèque - Afrique du Sud 18 h 18 juin Suisse - Bosnie-Herzégovine 21 h 19 juin États-Unis - Australie 21 h 20 juin Écosse - Maroc 00 h 20 juin Pays-Bas - Suède 19 h 20 juin Allemagne - Côte d’Ivoire 22 h 21 juin Espagne - Arabie saoudite 18 h 21 juin Belgique - Iran 21 h 22 juin Argentine - Autriche 19 h 22 juin France - Irak 23 h 23 juin Portugal - Ouzbékistan 19 h 23 juin Angleterre - Ghana 22 h 24 juin Suisse - Canada 21 h 25 juin Écosse - Brésil 00 h 25 juin Équateur - Allemagne 22h 26 juin Tunisie - Pays-Bas 1 h

Le 26 juin, la Norvège affronte la France.

Norvège - France

21 h

27 juin

Panama - Angleterre

23h

28 juin

Colombie - Portugal

1 h 30

Quand la France joue-t-elle ?

Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I le mardi 16 juin à 21 h contre le Sénégal, en quête d’un troisième titre. Ils affronteront ensuite l’Irak le lundi 22 juin à 23 h, avant de conclure leur parcours de poule face à la Norvège le vendredi 26 juin.

M6 a confirmé qu’elle diffusera les trois rencontres de la phase de groupes ainsi que tous les matches à élimination directe des Bleus.

Voici le programme TV complet des matchs de la France dans le groupe I :

Date Match Heure du coup d’envoi (CEST) Chaîne 16 juin France - Sénégal 21 h M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov 22 juin France - Irak 23 h M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov 26 juin Norvège - France 21 h M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

Comment suivre l’intégralité de la Coupe du monde en France ?

La chaîne payante beIN Sports détient les droits de diffusion des 104 rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont 50 en exclusivité sur le territoire français.

Comment accéder à la couverture télévisée française avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère utile.

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