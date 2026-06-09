Coupe du monde sur Molotov : comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

Molotov, plateforme de streaming française détenue par le groupe américain Fubo, diffusera 54 matchs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA.
La plateforme diffuse en ligne plusieurs chaînes de télévision françaises, dont la chaîne gratuite M6, détentrice des droits de diffusion de la phase finale de la Coupe du monde 2026 en France.
Si M6 propose déjà ses programmes en direct et à la demande via son application et sa plateforme M6+, la chaîne est également disponible en streaming sur Molotov.
GOAL vous présente ci-dessous la liste des rencontres diffusées en direct sur Molotov.
Quels matchs de la Coupe du monde seront diffusés en direct sur Molotov ?
Concrètement, M6 diffusera 32 rencontres de la phase de groupes, neuf des seizièmes de finale, six huitièmes de finale, trois quarts de finale, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et bien sûr la finale.
Ci-dessous, la liste complète des rencontres de la phase de groupes que M6 diffusera, avec leurs dates et horaires.
Date
Match
Heure du coup d’envoi (CEST)
11 juin
Mexique vs Afrique du Sud
21 h
12 juin
Canada - Bosnie-Herzégovine
21 h
13 juin
Qatar - Suisse
21 h
14 juin
Brésil - Maroc
00 h
14 juin
Allemagne - Curaçao
19 h
14 juin
Pays-Bas – Japon
22 h
15 juin
Espagne - Cap-Vert
18 h
15 juin
Belgique - Égypte
21 h
16 juin
Arabie saoudite - Uruguay
00 h
16 juin
France - Sénégal
21 h
17 juin
Irak - Norvège
00 h
17 juin
Portugal - RD Congo
19 h
17 juin
Angleterre - Croatie
22 h
18 juin
République tchèque - Afrique du Sud
18 h
18 juin
Suisse - Bosnie-Herzégovine
21 h
19 juin
États-Unis - Australie
21 h
20 juin
Écosse - Maroc
00 h
20 juin
Pays-Bas - Suède
19 h
20 juin
Allemagne - Côte d’Ivoire
22 h
21 juin
Espagne - Arabie saoudite
18 h
21 juin
Belgique - Iran
21 h
22 juin
Argentine - Autriche
19 h
22 juin
France - Irak
23 h
23 juin
Portugal - Ouzbékistan
19 h
23 juin
Angleterre - Ghana
22 h
24 juin
Suisse - Canada
21 h
25 juin
Écosse - Brésil
00 h
25 juin
Équateur - Allemagne
22h
26 juin
Tunisie - Pays-Bas
1 h
Le 26 juin, la Norvège affronte la France.
Norvège - France
21 h
27 juin
Panama - Angleterre
23h
28 juin
Colombie - Portugal
1 h 30
Quand la France joue-t-elle ?
Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I le mardi 16 juin à 21 h contre le Sénégal, en quête d’un troisième titre. Ils affronteront ensuite l’Irak le lundi 22 juin à 23 h, avant de conclure leur parcours de poule face à la Norvège le vendredi 26 juin.
M6 a confirmé qu’elle diffusera les trois rencontres de la phase de groupes ainsi que tous les matches à élimination directe des Bleus.
Voici le programme TV complet des matchs de la France dans le groupe I :
Date
Match
Heure du coup d’envoi (CEST)
Chaîne
16 juin
France - Sénégal
21 h
M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov
22 juin
France - Irak
23 h
M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov
26 juin
Norvège - France
21 h
M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov
Comment suivre l’intégralité de la Coupe du monde en France ?
La chaîne payante beIN Sports détient les droits de diffusion des 104 rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont 50 en exclusivité sur le territoire français.
Comment accéder à la couverture télévisée française avec un VPN
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