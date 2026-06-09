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Coupe du monde sur Molotov : comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

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Coupe du monde

La plateforme de streaming Molotov diffusera une sélection de matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France. GOAL vous explique comment accéder à ces matchs en direct.

Molotov, plateforme de streaming française détenue par le groupe américain Fubo, diffusera 54 matchs de la prochaine Coupe du monde de la FIFA.

La plateforme diffuse en ligne plusieurs chaînes de télévision françaises, dont la chaîne gratuite M6, détentrice des droits de diffusion de la phase finale de la Coupe du monde 2026 en France.

Si M6 propose déjà ses programmes en direct et à la demande via son application et sa plateforme M6+, la chaîne est également disponible en streaming sur Molotov.

GOAL vous présente ci-dessous la liste des rencontres diffusées en direct sur Molotov.

Quels matchs de la Coupe du monde seront diffusés en direct sur Molotov ?

Concrètement, M6 diffusera 32 rencontres de la phase de groupes, neuf des seizièmes de finale, six huitièmes de finale, trois quarts de finale, les deux demi-finales, le match pour la troisième place et bien sûr la finale.

Ci-dessous, la liste complète des rencontres de la phase de groupes que M6 diffusera, avec leurs dates et horaires.

Date

Match

Heure du coup d’envoi (CEST)

11 juin

Mexique vs Afrique du Sud

21 h

12 juin

Canada - Bosnie-Herzégovine

21 h

13 juin

Qatar - Suisse

21 h

14 juin

Brésil - Maroc

00 h

14 juin

Allemagne - Curaçao

19 h

14 juin

Pays-Bas – Japon

22 h

15 juin

Espagne - Cap-Vert

18 h

15 juin

Belgique - Égypte

21 h

16 juin

Arabie saoudite - Uruguay

00 h

16 juin

France - Sénégal

21 h

17 juin

Irak - Norvège

00 h

17 juin

Portugal - RD Congo

19 h

17 juin

Angleterre - Croatie

22 h

18 juin

République tchèque - Afrique du Sud

18 h

18 juin

Suisse - Bosnie-Herzégovine

21 h

19 juin

États-Unis - Australie

21 h

20 juin

Écosse - Maroc

00 h

20 juin

Pays-Bas - Suède

19 h

20 juin

Allemagne - Côte d’Ivoire

22 h

21 juin

Espagne - Arabie saoudite

18 h

21 juin

Belgique - Iran

21 h

22 juin

Argentine - Autriche

19 h

22 juin

France - Irak

23 h

23 juin

Portugal - Ouzbékistan

19 h

23 juin

Angleterre - Ghana

22 h

24 juin

Suisse - Canada

21 h

25 juin

Écosse - Brésil

00 h

25 juin

Équateur - Allemagne

22h

26 juin

Tunisie - Pays-Bas

1 h

Le 26 juin, la Norvège affronte la France.

Norvège - France

21 h

27 juin

Panama - Angleterre

23h

28 juin

Colombie - Portugal

1 h 30

Quand la France joue-t-elle ?

Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I le mardi 16 juin à 21 h contre le Sénégal, en quête d’un troisième titre. Ils affronteront ensuite l’Irak le lundi 22 juin à 23 h, avant de conclure leur parcours de poule face à la Norvège le vendredi 26 juin.

M6 a confirmé qu’elle diffusera les trois rencontres de la phase de groupes ainsi que tous les matches à élimination directe des Bleus.

Voici le programme TV complet des matchs de la France dans le groupe I :

Date

Match

Heure du coup d’envoi (CEST)

Chaîne

16 juin

France - Sénégal

21 h

M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

22 juin

France - Irak

23 h

M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

26 juin

Norvège - France

21 h

M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

Comment suivre l’intégralité de la Coupe du monde en France ?

La chaîne payante beIN Sports détient les droits de diffusion des 104 rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont 50 en exclusivité sur le territoire français.

Comment accéder à la couverture télévisée française avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère utile.

Un VPN comme ExpressVPN crypte votre connexion et modifie virtuellement votre emplacement. Ainsi, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et soutenir votre équipe en direct, où que vous soyez. Retrouvez un tutoriel détaillé plus bas ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.