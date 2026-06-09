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Coupe du monde sur M6 : comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

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Coupe du monde

M6 diffusera gratuitement en France 54 matchs de la Coupe du monde de la FIFA 2026. GOAL vous explique comment suivre ces matchs en direct.

M6 est le diffuseur exclusif en clair de la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra en France cet été. La chaîne commerciale a devancé TF1, détentrice de longue date des droits de diffusion de la Coupe du monde, et a remporté les droits de diffusion en clair pour les Coupes du monde de 2026 et 2030.

La chaîne payante beIN Sports diffusera l’intégralité des 104 rencontres de la compétition estivale, mais M6 retransmettra 54 matchs en clair, aussi bien sur son antenne que sur son application et sa plateforme de streaming M6+. Les rencontres diffusées par M6 seront également disponibles via la plateforme Molotov.

GOAL vous indique les rencontres que M6 diffusera, comment les suivre en ligne et bien plus encore.

Quels matchs de la Coupe du monde M6 diffusera-t-elle en direct ?

Au total, 54 rencontres seront proposées en clair : 32 matchs de groupe, 9 huitièmes de finale, 6 quarts de finale, 3 demi-finales, la petite finale et la finale.

Conformément au dossier de presse pré-tournoi deM6, les rencontres à élimination directe non retenues pour une diffusion en clair sont, pour l’essentiel, celles dont le coup d’envoi est fixé après minuit (heure d’été d’Europe centrale – CEST).

La chaîne privilégiera les créneaux de prime time : 17 des 54 rencontres commenceront à 21h00 CEST, neuf à 22h00 CEST et huit à 19h00 CEST. Seuls sept matchs de la phase de groupes sont programmés à minuit ou plus tard, heure française.

Ci-dessous, la liste complète des rencontres de la phase de groupes que M6 diffusera, avec leurs dates et horaires.

Date

Match

Heure du coup d’envoi (CEST)

11 juin

Mexique vs Afrique du Sud

21 h

12 juin

Canada - Bosnie-Herzégovine

21 h

13 juin

Qatar - Suisse

21 h

14 juin

Brésil - Maroc

00 h

14 juin

Allemagne - Curaçao

19 h

14 juin

Pays-Bas – Japon

22 h

15 juin

Espagne - Cap-Vert

18 h

15 juin

Belgique - Égypte

21 h

16 juin

Arabie saoudite – Uruguay

00 h

16 juin

France - Sénégal

21 h

17 juin

Irak - Norvège

00 h

17 juin

Portugal - RD Congo

19 h

17 juin

Angleterre - Croatie

22 h

18 juin

République tchèque - Afrique du Sud

18 h

18 juin

Suisse - Bosnie-Herzégovine

21 h

19 juin

États-Unis - Australie

21 h

20 juin

Écosse - Maroc

00 h

20 juin

Pays-Bas - Suède

19 h

20 juin

Allemagne - Côte d’Ivoire

22 h

21 juin

Espagne - Arabie saoudite

18 h

21 juin

Belgique - Iran

21 h

22 juin

Argentine - Autriche

19 h

22 juin

France - Irak

23 h

23 juin

Portugal - Ouzbékistan

19 h

23 juin

Angleterre - Ghana

22 h

24 juin

Suisse - Canada

21 h

25 juin

Écosse - Brésil

00 h

25 juin

Équateur - Allemagne

22h

26 juin

Tunisie - Pays-Bas

1 h

Le 26 juin, la Norvège affronte la France.

Norvège - France

21 h

27 juin

Panama - Angleterre

23h

28 juin

Colombie - Portugal

1 h 30

Quand la France joue-t-elle ?

Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I le mardi 16 juin à 21 h face au Sénégal, en quête d’un troisième titre après leurs sacres de 1998 et 2018. Ils affronteront ensuite l’Irak le lundi 22 juin à 23 h, puis concluront leur parcours de phase de groupes contre la Norvège le vendredi 26 juin.

M6 a confirmé qu’elle diffusera les trois rencontres de la phase de groupes ainsi que tous les matches à élimination directe impliquant les Bleus.

Voici le programme complet de la couverture télévisée des matchs de la France dans le groupe I :

Date

Match

Heure du coup d’envoi (CEST)

Chaîne

16 juin

France - Sénégal

21 h

M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

22 juin

France - Irak

23 h

M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

26 juin

Norvège - France

21 h

M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

Comment regarder la couverture de M6 en ligne ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour suivre la chaîne en direct, que ce soit via une application ou en ligne. La plateforme de streaming M6+ diffusera gratuitement les 54 rencontres qu’elle couvre, mais vous devrez au préalable créer un compte.

La plateforme Molotov propose également M6 et M6+ via son application et son site web, avec la couverture des matchs et les émissions d’avant-match de la chaîne disponibles en direct et à la demande.

Comment suivre l’intégralité de la Coupe du monde en France ?

La chaîne payante beIN Sports détient les droits de diffusion de l’intégralité des 104 rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont 50 matchs en exclusivité en France.

Comment accéder à la couverture télévisée française avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère utile.

Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et masque votre adresse IP. En choisissant un serveur français, vous pourrez débloquer les chaînes locales et soutenir votre équipe en direct, où que vous soyez. Retrouvez notre tutoriel détaillé plus bas, ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.