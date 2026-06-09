Coupe du monde sur M6 : comment regarder et suivre en direct la Coupe du monde de la FIFA 2026 en France

M6 est le diffuseur exclusif en clair de la Coupe du monde de la FIFA qui se tiendra en France cet été. La chaîne commerciale a devancé TF1, détentrice de longue date des droits de diffusion de la Coupe du monde, et a remporté les droits de diffusion en clair pour les Coupes du monde de 2026 et 2030.

La chaîne payante beIN Sports diffusera l’intégralité des 104 rencontres de la compétition estivale, mais M6 retransmettra 54 matchs en clair, aussi bien sur son antenne que sur son application et sa plateforme de streaming M6+. Les rencontres diffusées par M6 seront également disponibles via la plateforme Molotov.

GOAL vous indique les rencontres que M6 diffusera, comment les suivre en ligne et bien plus encore.

Quels matchs de la Coupe du monde M6 diffusera-t-elle en direct ?

Au total, 54 rencontres seront proposées en clair : 32 matchs de groupe, 9 huitièmes de finale, 6 quarts de finale, 3 demi-finales, la petite finale et la finale.

Conformément au dossier de presse pré-tournoi deM6, les rencontres à élimination directe non retenues pour une diffusion en clair sont, pour l’essentiel, celles dont le coup d’envoi est fixé après minuit (heure d’été d’Europe centrale – CEST).

La chaîne privilégiera les créneaux de prime time : 17 des 54 rencontres commenceront à 21h00 CEST, neuf à 22h00 CEST et huit à 19h00 CEST. Seuls sept matchs de la phase de groupes sont programmés à minuit ou plus tard, heure française.

Ci-dessous, la liste complète des rencontres de la phase de groupes que M6 diffusera, avec leurs dates et horaires.

Date Match Heure du coup d’envoi (CEST) 11 juin Mexique vs Afrique du Sud 21 h 12 juin Canada - Bosnie-Herzégovine 21 h 13 juin Qatar - Suisse 21 h 14 juin Brésil - Maroc 00 h 14 juin Allemagne - Curaçao 19 h 14 juin Pays-Bas – Japon 22 h 15 juin Espagne - Cap-Vert 18 h 15 juin Belgique - Égypte 21 h 16 juin Arabie saoudite – Uruguay 00 h 16 juin France - Sénégal 21 h 17 juin Irak - Norvège 00 h 17 juin Portugal - RD Congo 19 h 17 juin Angleterre - Croatie 22 h 18 juin République tchèque - Afrique du Sud 18 h 18 juin Suisse - Bosnie-Herzégovine 21 h 19 juin États-Unis - Australie 21 h 20 juin Écosse - Maroc 00 h 20 juin Pays-Bas - Suède 19 h 20 juin Allemagne - Côte d’Ivoire 22 h 21 juin Espagne - Arabie saoudite 18 h 21 juin Belgique - Iran 21 h 22 juin Argentine - Autriche 19 h 22 juin France - Irak 23 h 23 juin Portugal - Ouzbékistan 19 h 23 juin Angleterre - Ghana 22 h 24 juin Suisse - Canada 21 h 25 juin Écosse - Brésil 00 h 25 juin Équateur - Allemagne 22h 26 juin Tunisie - Pays-Bas 1 h

Le 26 juin, la Norvège affronte la France.

Norvège - France

21 h

27 juin

Panama - Angleterre

23h

28 juin

Colombie - Portugal

1 h 30

Quand la France joue-t-elle ?

Les Bleus entameront leur campagne dans le groupe I le mardi 16 juin à 21 h face au Sénégal, en quête d’un troisième titre après leurs sacres de 1998 et 2018. Ils affronteront ensuite l’Irak le lundi 22 juin à 23 h, puis concluront leur parcours de phase de groupes contre la Norvège le vendredi 26 juin.

M6 a confirmé qu’elle diffusera les trois rencontres de la phase de groupes ainsi que tous les matches à élimination directe impliquant les Bleus.

Voici le programme complet de la couverture télévisée des matchs de la France dans le groupe I :

Date Match Heure du coup d’envoi (CEST) Chaîne 16 juin France - Sénégal 21 h M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov 22 juin France - Irak 23 h M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov 26 juin Norvège - France 21 h M6 / M6+ / beIN Sports / Molotov

Comment regarder la couverture de M6 en ligne ?

Plusieurs options s’offrent à vous pour suivre la chaîne en direct, que ce soit via une application ou en ligne. La plateforme de streaming M6+ diffusera gratuitement les 54 rencontres qu’elle couvre, mais vous devrez au préalable créer un compte.

La plateforme Molotov propose également M6 et M6+ via son application et son site web, avec la couverture des matchs et les émissions d’avant-match de la chaîne disponibles en direct et à la demande.

Comment suivre l’intégralité de la Coupe du monde en France ?

La chaîne payante beIN Sports détient les droits de diffusion de l’intégralité des 104 rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026, dont 50 matchs en exclusivité en France.

Comment accéder à la couverture télévisée française avec un VPN

Si vous voyagez à l’étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre partie du monde, vous risquez de vous heurter à des restrictions géographiques. C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) s’avère utile.

Un service comme ExpressVPN crypte votre connexion et masque votre adresse IP. En choisissant un serveur français, vous pourrez débloquer les chaînes locales et soutenir votre équipe en direct, où que vous soyez. Retrouvez notre tutoriel détaillé plus bas, ou consultez notre sélection des meilleurs VPN pour le streaming sportif.



