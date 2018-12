Coupe du monde - Romelu Lukaku : "Tu perds le match de ta vie contre la France qui ne méritait pas de passer"

Dans un entretien à RTL Info, l'attaquant belge est revenu sur la défaite en demi-finale du dernier mondial contre les Bleus de Didier Deschamps.

Bientôt six mois après la victoire de l'Équipe de France en Coupe du Monde en Russie, le succès des Bleus a encore du mal à apsser auprès de certains. Si longtemps les Belges ont été fustigés pour avoir été de mauvais perdants à l'image de Thibaut Courtois, de Vincent Kompany ou encore d'Eden Hazard, cette réputation semble encore tenace.

"On ne trouvait pas d'espace"

Dans un entretien accordé à RTL Info en Belgique, Romelu Lukaku est revenu sur la défaite des siens en demi-finale sur un but de Samuel Umtiti peu après le retour des vestiaires (1-0). L'attaquant de Manchester United estime dans un premier temps que le match a été perdu tactiquement. "À mon avis, on aurait dû évoluer avec notre système habituel à trois derrière (3-4-3). On ne trouvait pas d'espace dans le système dans lequel on a joué."

Le naturel reprend vite le dessus puisque le buteur des Diables Rouges estime que les hommes de Didier Deschamps n'ont pas eu de mérite dans leur succès. "J'avais la haine au coup de sifflet final. Tu perds en demi-finale dans le match de ta vie et tu perds contre la France qui ne méritait pas de passer. Les Bleus sont finalement champions du monde, félicitations à eux."

L'ancien joueur d'Everton et de Chelsea est conscient que le football belge n'aura peut-être plus d'équipe aussi talentueuse que celle de 2018 qui a terminé troisième du Mondial russe. "Quand je perds, j'ai la rage et la haine. C'était le moment pour notre génération d'aller en finale."