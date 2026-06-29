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Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Simone Gervasio

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Coupe du monde : qui évoluera aux côtés de Messi ? L’Argentine hésite entre Lautaro Martínez et Julián Álvarez, mais Agüero n’a aucun doute : le choix se porte une nouvelle fois sur l’attaquant de l’Inter

Argentine
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L. Martinez

Les propos de Kun sur le duel entre l'Interiste et le Colchonero.

L’Argentine enchaîne les victoires, mais le débat persiste : Lautaro Martínez ou Julián Álvarez doit-il épaulerLionel Messi ? À l’approche des huitièmes de finale de la Coupe dumonde en cours, une légende du football argentin, Sergio Agüero, a tranché la question. Pour l’ancien attaquant de laSelección, le choix est clair entre l’Interiste et l’Atletico.


Les propos du « Kun » sont sans équivoque : « Je ferais jouer Lautaro Martinez à chaque match, même s’il ne marque pas. Je pense que l’Argentine a besoin d’un véritable numéro 9, et Julián Álvarez n’est pas un avant-centre. Julián peut évoluer plus excentré, en deuxième attaquant, et aussi aux côtés de Leo. »

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