Coupe du monde : qui évoluera aux côtés de Messi ? L’Argentine hésite entre Lautaro Martínez et Julián Álvarez, mais Agüero n’a aucun doute : le choix se porte une nouvelle fois sur l’attaquant de l’Inter

L’Argentine enchaîne les victoires, mais le débat persiste : Lautaro Martínez ou Julián Álvarez doit-il épaulerLionel Messi ? À l’approche des huitièmes de finale de la Coupe dumonde en cours, une légende du football argentin, Sergio Agüero, a tranché la question. Pour l’ancien attaquant de laSelección, le choix est clair entre l’Interiste et l’Atletico.





Les propos du « Kun » sont sans équivoque : « Je ferais jouer Lautaro Martinez à chaque match, même s’il ne marque pas. Je pense que l’Argentine a besoin d’un véritable numéro 9, et Julián Álvarez n’est pas un avant-centre. Julián peut évoluer plus excentré, en deuxième attaquant, et aussi aux côtés de Leo. »