Coupe du monde : Qui est Otavio, le héros du Portugal face à la Turquie ?

Jeudi, tout le Portugal attendait de Cristiano Ronaldo qu'il soit le sauveur de la nation lors de la demi-finale de barrage contre la Turquie pour valider son billet pour la prochaine Coupe du monde au Qatar, mais c'est finalement un nom moins connu a permis aux hommes de Fernando Santos de prendre les devants et de s'imposer dans cette rencontre décisive.

Otavio, joueur du FC Porto, a inscrit un but et délivré une passe décisive en première mi-temps pour mettre son équipe en position de force. Le milieu de terrain a été impliqué sur deux des trois buts du Portugal. Mais qui est le milieu de terrain qui a permis au Portugal de faire un pas de géant vers Qatar 2022 ? GOAL se penche sur la question.

Qui est Otavio ?

S'il a choisi de représenter le Portugal au niveau international, Otavio est en fait brésilien de naissance, originaire de Joao Pessoa, dans le nord-est du pays. Le joueur de 27 ans a fait ses débuts dans le football sous la direction de l'ex-capitaine de la Seleçao, Dunga, à l'Internacional et a remporté deux championnats de l'État Gaucho avant de rejoindre le FC Porto en 2014.

Il s'est révélé être un joueur solide pour les géants portugais, avec lesquels il a remporté deux titres de champion du Portugal et joué plus de 200 matches toutes compétitions confondues. Ses performances en club et sa longévité sur le sol portugais lui ont permis de pouvoir entrevoir une carrière internationale avec le Portugal.

Pourquoi joue-t-il pour le Portugal ?

Otavio a représenté son pays natal, le Brésil, au niveau des moins de 20 ans mais, en mars 2021, il a pris la nationalité portugaise afin de changer d'allégeance internationale. Il a obtenu sa première sélection en septembre de la même année et a réalisé des débuts de rêve avec un but marqué dès sa première cap lors d'un match amical contre le Qatar (3-1).

La seule autre apparition du milieu de terrain a été un court passage en sortie de banc lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan. La surprise était donc de taille lorsque Fernando Santos a décidé de l'aligner dans son onze de départ ce jeudi, malgré sa belle saison en club. Mais Otavio a plus que justifié sa présence en ouvrant le score et en offrant un but à Diogo Jota, ce qui a permis au Portugal d'atteindre la pause sur le score de 2-0 et en position de force. A un poste de numéro 6 où aucun joueur n'est incontestable, Otavio a une carte à jouer à court et moyen terme, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a saisi sa chance.