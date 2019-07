Coupe du monde féminine - Phil Neville : "Je ne veux pas terminer le tournoi avec deux défaites"

Opposé à la Suède pour la petite finale, l'entraîneur anglais souhaite voir son équipe terminer sur le podium pour conclure ce Mondial 2019.

Souriant et décontracté en conférence de presse avant la petite finale ce samedi, face à la (17h), Phil Neville garde tout de même un discours compétitif à destination de ses joueuses. L'entraîneur de l' a mis en garde son équipe sur un possible relâchement avant cette ultime rencontre qui peut permettre à sa sélection de terminer sur le podium.

"Je veux envoyer un message à mes joueuses : ce match est très important. Nous voulons le gagner pour terminer le mieux possible ce tournoi. On ne veut pas le terminer avec deux défaites d’affilée. Je mettrais la meilleure équipe possible", a prévenu l'ancien défenseur de .

"Nous verrons deux équipes qui voudront attaquer et gagner"

Par rapport à l'adversaire, Phil Neville sait que la Suède sera difficile à manœuvrer. "La Suède est une équipe brillante, techniquement et physiquement bonne. C’est un bon challenge pour nous demain, nous verrons deux équipes qui voudront attaquer et gagner. On a joué le en match de préparation, la Norvège en quart de finale, c’était intense à chaque fois. Les équipes scandinaves deviennent de plus en plus fortes."

Assuré de participer aux Jeux Olympiques à Tokyo dans un an, Phil Neville a indiqué après la défaite face aux États-Unis en demi-finale (1-2) qu'il dirigerait l'équipe de la Grande-Bretagne lors de ce tournoi, après son bon travail lors de cette en .