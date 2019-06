Coupe du monde féminine : Pays-Bas-Cameroun 3-1 - Les Oranjes assurent leur qualification

Fortes d'un second succès de rang, face au Cameroun cette fois (3-1), les Néerlandaises ont décroché leur qualification pour la phase finale.

Championnes d'Europe en 2017 et victorieuses lors de leur première rencontre, les Néerlandaises pouvaient se qualifier en s'imposant face aux Camerounaises, dernières de ce groupe E, qui devaient quant à elles l'emporter pour préserver un espoir de qualification.

Les assurent leur qualification après un succès mérité

Dans un stade du Hainaut aux tribunes à dominance orange, puisque plus de 16000 spectatrices et spectateurs hollandais avaient fait le déplacement, les Championnes d'Europe Néerlandaises ont longtemps dominé lors du premier acte, avant de réussir à ouvrir le score à la suite d'une action rondement menée terminée par un but de Miedema peu avant la pause (41e). Longtemps incapable de mettre à mal son adversaire du jour, le Cameroun trouvait toutefois les ressources nécessaires pour égaliser presque dans la foulée, suite à un but inscrit dans le but vide par Onguéné à la 43ème minute.

Un score de parité à la mi-temps, qui allait toutefois évoluer très rapidement au retour des vestiaires. En effet, dès la 48ème minute de jeu, un coup franc joué non sans une certaine malice aux 25 mètres permettait à Bloodworth, en embuscade dans la surface de réparation, de redonner l'avantage au score aux Bataves, qui profitaient il faut bien le dire d'un manque de concentration de la défense camerounaise.

Malgré une ambiance feutrée dans les travées du Hainaut, le second acte allait ensuite accouché d'un faux rythme imposé par les Néerlandaises, jusqu'à une montée en régime progressive du Cameroun, qui, au fil des minutes, se montrait de plus en plus entreprenant. De ce fait, l'équipe africaine allait même se procurer une énorme occasion à dix minutes du terme de la rencontre... Malheureusement pour elle, la tentative d'Onguéné était déviée par l'arrière garde Batave. Une occasion manquée que le Cameroun allait ensuite regretté, puisque Miedema y allait de son doublé cinq minutes plus tard (85ème) pour assurer le succès à son équipe.



Solide, les Pays-Bas enchaînaient avec un second succès de rang dans cette Coupe du Monde, et accédaient donc aux huitièmes de finale de la compétition, tombeuses d'une équipe camerounaise pas assez réaliste pour rester maître de son destin.