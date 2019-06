Coupe du monde féminine : L'Espagne et la Chine accompagnent l'Allemagne en huitièmes de finale

Déjà qualifiée, l'Allemagne a atomisée l'Afrique du Sud (4-0). L'Espagne et la Chine, qui se sont neutralisées (0-0), l'accompagneront en 8e.

La photographie finale de ce groupe B est plutôt conforme à ce que l'on attendait. L' , favorite de cette au même titre que les Etats-Unis, la et l' , a fait le métier en signant un troisième succès de rang pour clore ce premier tour sur un sans-faute.

Face à l' , petit poucet de cette poule, la formation germanique a déroulé son football avec une belle variété dans ses combinaisons. Après plusieurs situations chaudes, Leupolz a débloqué la situation de la tête (1-0, 14e) avant que Dabritz n'inscrive le but du break, de près (2-0, 29e). Les vagues se sont succédées pour une équipe sud-africaine dépassée dans tous les compartiments du jeu, et Popp, d'une tête croisée parfaite, a permis aux Allemandes de rentrer au vestiaire avec un avantage confortable (3-0, 40e).

Le score aurait même pu être plus large au vu du nombre d'opportunités franches pour l'Allemagne. Et cette configuration est restée intacte durant la seconde période. Magull, d'un but opportuniste après une frappe sur le poteau, a poursuivi le festival des Allemandes (4-0, 58e). L'Allemagne aurait pu - dû - marquer davantage mais la prestation de la gardienne sud-africaine Dlamini est à souligner.

L' passe... la aussi

Dans l'autre match de cette troisième journée, l'Espagne a décroché sa qualification. Un dénouement plutôt mérité pour une formation espagnole dominatrice dans son dernier match contre la Chine. Mais les Chinoises, bien aidées par l'explosivité de leur gardienne Peng, ont résisté aux assauts espagnols. Sans conséquence puisque l'Espagne composte donc son ticket à la faveur d'une meilleure différence de buts que son adversaire du soir... qui verra aussi les huitièmes. Avec ce bilan (4 points en 3 matches), la Chine est assurée de terminer dans le groupe des 4 meilleurs troisièmes de cette phase de poules.