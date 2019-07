Coupe du monde féminine - Le curieux cas de Shanice van de Sanden

L'ailière néerlandaise n'a pas été en réussite dans cette compétition mais a l'occasion de briller chez elle, à Lyon, en demi-finale face à la Suède.

Deux passes décisives lors de la finale de la féminine la saison dernière, trois passes décisives lors de la finale de la saison précédente, les médailles de vainqueur qui vont avec... les statistiques sont largement en faveur de Shanice van de Sanden mais pourtant, cette joueuse reste un paradoxe.



Cette ailière évolue pour la plus grande équipe féminine européenne, l’Olympique Lyonnais, et a marqué trois fois pour les en qualifications pour la Coupe du Monde Féminine. Cependant ces bonnes dispositions ne lui ont pas permis de briller jusque-là lors du Mondial en . Malgré la progression en demi-finale des Oranje, Van de Sanden n'a pas brillé encore.



Les Pays-Bas sont les favoris pour leur affrontement en demi-finale de la avec la ce mercredi soir, et une victoire leur offrirait la possibilité de défier les États-Unis en finale dimanche, encore au Groupama Stadium.

La joueuse de 26 ans est irrégulière mais sait répondre présente dans les grands moments, comme l'a expliqué Wendie Renard suite au dernier sacre en Ligue des champions. "Avant le match, j'avais dit à Shanice de rester fidèle à ses qualités car elle posait trop de questions. Avec ça, elle a fait mal à l'adversaire et elle a fait deux bonnes passes décisives."

Malgré les bons résultats de sa sélection en Coupe du Monde, Van de Sanden est critiquée depuis. "Elle a eu assez d’occasions", a déclaré John Volkers, journaliste au Volkskrant, sur Sportforum de NOS. "Après son mauvais premier match, elle a eu quatre occasions de se rétablir."

"Elle traverse une période difficile"

"Je pense qu'elle traverse une période difficile", a déclaré la sélectionneure Sharina Wiegman à NOS. "Shanice a récemment prouvé qu’elle pouvait donner une aide précieuse et se fixer des objectifs."



"Maintenant, elle a des problèmes avec ça, le retour est plus bas. Nous savons qu'elle est ce moment footballeur, elle est très dangereuse dans les profondeurs. Nous lui avons parlé, comme nous le faisons avec tous les joueurs, et nous allons évaluer et voir ce dont nous avons besoin contre la Suède."

L'OL a recruté à son poste pour la saison prochaine

Une place sur le banc pourrait marquer la fin de deux glorieuses années au sommet pour Van de Sanden, non seulement menacée pour son statut de titulaire aux Pays-Bas, mais également pour sa place à . La signature estivale du club lyonnais avec Nikita Parris offrira une concurrence supplémentaire à l'ancienne joueuse de .



Elle partage déjà les responsabilités du côté droit avec Delphine Cascarino et doit maintenant composer avec une internationale anglaise qui a marqué 19 buts et distribué sept passes en 19 apparitions dans la Super League féminine de la FA cette saison, tout en étant nommée joueuse de l'année par la Fédération.



Vous l'avez compris, Van de Sanden joue gros ce mercredi soir à Lyon. Indépendamment de sa performance à venir, les Pays-Bas ont besoin d'elle pour aller plus loin dans la compétition et déjouer un peu plus les pronostiques. Le rendez-vous est pris, reste à le concrétiser.