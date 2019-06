Coupe du monde féminine - Le Cameroun se qualifie au bout du suspense !

Suite à sa belle victoire face à la Nouvelle-Zélande (2-1) ce jeudi, le Cameroun se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde !

L’équation était simple pour le Cameroun avant le coup d’envoi de son match décisif face à la Nouvelle-Zélande (2-1), dans le groupe E. Une victoire et la qualification pour les huitièmes de finale serait acquise grâce à la règle des quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour le tour suivant. Et malgré une grosse frayeur en fin de match, les Africaines ont réussi leur pari !

En première période, ces dernières n’ont réussi à se procurer qu’une seule occasion : un lob de la capitaine Onguéné, finalement repoussé par la gardienne. À la pause, elles ont dû voir les murs trembler, et c’est tout naturellement qu’elles revenaient sur la pelouse avec de meilleures intentions. Notamment Nchout Njoya, qui profitait d’un joli centre venu de la droite pour tromper Nayler à bout portant (1-0, 57e) !

Les assurent

Un but salvateur - et mérité - qui envoyait virtuellement les Camerounaises en huitièmes de finale. Les Lionnes Indomptables auraient même pu doubler la mise dans la foulée avec une quadruple occasion, mais elles ont fini par craquer. Sur un centre loin d’être dangereux, Awona se trouait complètement et déviait le ballon dans ses propres filets (1-1, 80e)... Le ciel tombait alors sur la tête des Africaines, qui parvenaient tout de même à réagir au bout du temps additionnel ! Lancée dans la profondeur, Nchout Njoya mystifiait son adversaire direct avant de s'offrir un doublé inespéré (2-1, 90+5e). Quel scénario dingue !

Le Cameroun se qualifie donc, tout comme les deux premières équipes du groupe E, les Pays-Bas et le , qui s’affrontaient en même temps. Et comme attendu, ce sont bien les Néerlandaises qui l’ont emporté grâce à des buts de Dekker (1-0, 54e) et Beerensteyn (2-1, 75e), malgré une petite frayeur signée Sinclair (1-1, 60e). En huitièmes, les Oranje feront donc face au , et les Canadiennes devront batailler avec la ou les États-Unis, tandis que les Camerounaises devront attendre les matchs du soir pour savoir si elles croiseront la route de l' ou de... la .